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Автомайдановцы призывают сжечь дом главы КСУ Тупицкого и обещают превратить Украину в Судан

04 ноября 2020, 16:00  •  136 • Украина

Активисты-антикоррупционеры призывают громить дом главы КСУ Александра Тупицкого. Акция устрашения намечена на субботу: возле жилища главного конституционного судьи планруется устроить мини-майдан со всеми атрибутами, вроде горящих шин и коктейлей Молотова. Об этом предупреждает ТГ-канал «Крокодил».

Представители «Автомайдана» и Центра противодействия коррупции имени любовника Кристины Квин Шабунина запланировали шоу «Тупицкий, вали в Ростов» на 7 ноября. Желающих принять участие в акции призывают нести с собой шины и согревающие напитки.

По словам организаторов, они хотят передать Тупицкому «приглашение в Ростов лично. Если надо – подвезти до границы». Они отметили, что билетом, который передали с предыдущей акции протеста под КСУ, судьи не воспользовались, а продолжают рассматривать законы, отмена которых поставит под угрозу европейское будущее Украины. Это законы о земле, о независимости банковской системы и о Фонде гарантирования вкладов. Кстати, по языковому закону КСУ пока отложил свой вердикт…

Организаторы мероприятия призвали граждан присоединяться и попросили брать с собой «старый летний комплект шин, а также позаботиться о «горячих напитках и зимних коктейлях».

Один из лидеров «Автомайдана» Сергей Хаджинов заявил: «Мы долго терпели, верили в реформы, в «их» здравый смысл и в «их» инстинкт самосохранения. Все эти годы мы сдерживали радикально настроенных побратимов. Объясняли, что надо, чтобы как в Европе, а не как в Южном Судане. Чтобы легальный суд, а не суд Линча. Чтобы закон о люстрации, а не мусорный контейнер».

Он напомнил, что за шесть лет в Украине были созданы антикоррупционные органы, однако Конституционный Суд Украины решил эту ситуацию изменить.

«Это значит, что правил больше нет. Закона больше нет. Теперь на наших акциях можно все», - угрожает автомайдановец. Он не исключил, что неизвестные патриоты даже могут поджечь дом Тупицкого с его семьей внутри. « А я от этого пожара прикурю и запощу селфи», - издевается один из организаторов мини-майдана. Он уверен, что патриоты получили от власти карт-бланш и напомнил, что Зеленский уже угрожал уличными протестами и кровью непокорным судьям – если они не уйдут добровольно в отставку или не примут решения, продиктованные агентами внешнего влияния. «Приглашаем абсолютно всех. Но без символики. Только флаги Украины», – анонсируют свою акцию соросята.

Сам глава КСУ уже сказал, что активисты будут пикетировать дом его тещи в Василькове, которая сейчас «вынужденно находится в Донецке». По его словам, женщина продала свою квартиру в Донецке и купила дом под Киевом, где намерен строится и сам Тупицкий.

«Так я хочу спросить «Автомайдан» – к кому они едут и кого они хотят вывезти в Ростов? Возможно, они поедут не ко мне, а к теще, которая находится на территории Донецка? И с ней там поговорят… Завтра они соберут все имущество родственников и навесят, что все это мое имущество, послезавтра меня обвинят в сепаратизме. Все это травля», – уверен главный конституционный судья.

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