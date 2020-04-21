Автоматы Вьетнамской войны: из чего стреляли американцы и вьетконговцы • 52 • Аналитика

Война во Вьетнаме – одна из самых трагичных и, в то же время, интересных страниц истории советско-американского противостояния. Сегодня она интересна нам и потому, что на земле далекого Индокитая сражались между собой не только вьетнамские и американские солдаты, но и оружие, произведенное в СССР и США.







Главным автоматом, находившимся на вооружении Вьетнамской народной армии и партизан-вьетконговцев (Национального фронта освобождения Южного Вьетнама) был легендарный советский АК-47. Как известно, коммунисты Вьетнама пользовались всесторонней поддержкой СССР, КНР, КНДР и других стран социалистического лагеря.



Самым распространенным стрелковым оружием вьетнамских партизан были винтовки Мосина, ППШ, французские пистолеты-пулеметы МАТ-49. Последние попали в руки к коммунистам как трофейное оружие после эвакуации из Вьетнама французских колониальных войск. Как только США стали оказывать помощь Южному Вьетнаму, у партизан появились и американские винтовки М1 – их забирали у убитых или плененных солдат южновьетнамской армии, кроме того многие солдаты Южного Вьетнама сами переходили на сторону партизан вместе со своим оружием.



В 1965 году во Вьетнаме появились автоматические винтовки северокорейского производства, являвшие собой модификацию АК-47 и получившие у американцев известность как Type 58 (Тип-58). Как понятно из названия, их выпуск в КНДР начался в 1958 году, а в середине 1960-х гг. оружие стали экспортировать во Вьетнам, на Кубу, а также многочисленным повстанческим структурам Азии, Африки и Латинской Америки.



Историк Макс Гастингс, автор книги «Война во Вьетнаме», рассказывает, что северокорейские Тип-58 прекрасно подходили для боевых действий в условиях вьетнамских джунглей. Автоматы практически никогда не засорялись, в них не застревали гильзы, они были просты в эксплуатации и обслуживании, и вчерашние вьетнамские крестьяне быстро осваивали в совершенстве обращение с этим видом оружия. Среди безусловных достоинств автомата выделялись небольшой вес и скорострельность.



Для вьетнамских партизан автоматы АК-47 и Тип-58 стали важнейшим подспорьем в противостоянии войскам Южного Вьетнама и США, а также других их союзников. Как только предоставлялась такая возможность, вьетнамцы с радостью меняли свое старое оружие, включая и М1, на советские АК-47 или северокорейские Тип-58. Поскольку АК-47 первое время встречался довольно редко, американский историк Кевин Докери отмечает, что советский автомат был очень ценным для партизан Вьетнама оружием.



Американское оружие

Пока СССР успешно применял автомат Калашникова, в США продолжались поиски такого стрелкового оружия, которое могло рассматриваться в качестве достойной альтернативы советскому «калашу». Первоначально американское командование остановилось на винтовке М14, являвшей собой модификацию M1 Garand, неплохо показавшей себя в боях Второй мировой войны.



Но вес 5,5 кг и длина 1,1 метр делали винтовку слишком громоздкой для применения в условиях джунглей. Ведь солдатам часто приходилось пробираться через буквально непроходимые участки. Кроме того, американская винтовка уступала советскому автомату и в скорострельности, и в обслуживании. В конце концов, это были вынуждены признать и высокопоставленные персоны в Пентагоне.



Американское военное командование начало поиск «идеального автомата», который смог бы стать достойным противником советскому АК-47. Пентагон обратился к компании «Кольт», предлагавшей винтовку AR-15. Проведенные испытания полностью удовлетворили американских генералов и в 1963 г. был подписан контракт на поставку 104 тысяч винтовок AR-15, которые получили в США наименование М16.



Безусловными плюсами новой винтовки были большая дальность стрельбы почти в 2 раза (550 метров против 300 метров), небольшой вес патрона, а также, что удивительно, и меньший вес самой винтовки – 2,8 кг против 3,8 кг. Однако в ходе испытаний выявились и просчеты – сложность в эксплуатации и обслуживании, требующая специальной подготовки для солдата, и проблема с застревающими гильзами, которые в М16 застревали чаще, чем в АК-47 и его северокорейской модификации.



Однако когда американская армия стала использовать М16 во Вьетнаме, практически сразу выяснилась ее полная бесполезность для климатических условий Индокитая. Часто уже после одного выстрела гильза застревала в патроннике, приходилось прочищать ствол. В 1966 году инспекция выявила неисправности у каждой седьмой винтовки. Однако американское руководство, желая снять с себя ответственность, обвинило в неисправностях М16 самих солдат – мол, пехотинцы плохо чистят оружие и из-за этого и возникают проблемы.



Однако со сложностями в применении М16 сталкивались не только простые пехотинцы, но и морпехи, коммандос. Ветераны войны во Вьетнаме вспоминают, что винтовки были просто ужасными, а неисправной была не каждая седьмая винтовка, а 75% всех М16, поставленных в воюющие подразделения. Лучшим свидетельством неприспособленности М16 для Вьетнамской войны было критическое отношение к ней со стороны вьетнамских партизан, которые не горели желанием воевать с трофейными американскими винтовками и при любом удобном случае меняли их на АК-47.



Тем не менее, американское руководство упорно отметало любую критику в адрес винтовок. И американские солдаты продолжали использовать М16, которая была бы превосходным оружием для других климатических условий, но в Индокитае конкуренцию с советским АК-47 не выдерживала. Нет никаких сомнений, что большие потери американской армии во Вьетнамской войне в какой-то степени стали следствием и проблем с используемым стрелковым оружием. Война во Вьетнаме – одна из самых трагичных и, в то же время, интересных страниц истории советско-американского противостояния. Сегодня она интересна нам и потому, что на земле далекого Индокитая сражались между собой не только вьетнамские и американские солдаты, но и оружие, произведенное в СССР и США.Главным автоматом, находившимся на вооружении Вьетнамской народной армии и партизан-вьетконговцев (Национального фронта освобождения Южного Вьетнама) был легендарный советский АК-47. Как известно, коммунисты Вьетнама пользовались всесторонней поддержкой СССР, КНР, КНДР и других стран социалистического лагеря.Самым распространенным стрелковым оружием вьетнамских партизан были винтовки Мосина, ППШ, французские пистолеты-пулеметы МАТ-49. Последние попали в руки к коммунистам как трофейное оружие после эвакуации из Вьетнама французских колониальных войск. Как только США стали оказывать помощь Южному Вьетнаму, у партизан появились и американские винтовки М1 – их забирали у убитых или плененных солдат южновьетнамской армии, кроме того многие солдаты Южного Вьетнама сами переходили на сторону партизан вместе со своим оружием.В 1965 году во Вьетнаме появились автоматические винтовки северокорейского производства, являвшие собой модификацию АК-47 и получившие у американцев известность как Type 58 (Тип-58). Как понятно из названия, их выпуск в КНДР начался в 1958 году, а в середине 1960-х гг. оружие стали экспортировать во Вьетнам, на Кубу, а также многочисленным повстанческим структурам Азии, Африки и Латинской Америки.Историк Макс Гастингс, автор книги «Война во Вьетнаме», рассказывает, что северокорейские Тип-58 прекрасно подходили для боевых действий в условиях вьетнамских джунглей. Автоматы практически никогда не засорялись, в них не застревали гильзы, они были просты в эксплуатации и обслуживании, и вчерашние вьетнамские крестьяне быстро осваивали в совершенстве обращение с этим видом оружия. Среди безусловных достоинств автомата выделялись небольшой вес и скорострельность.Для вьетнамских партизан автоматы АК-47 и Тип-58 стали важнейшим подспорьем в противостоянии войскам Южного Вьетнама и США, а также других их союзников. Как только предоставлялась такая возможность, вьетнамцы с радостью меняли свое старое оружие, включая и М1, на советские АК-47 или северокорейские Тип-58. Поскольку АК-47 первое время встречался довольно редко, американский историк Кевин Докери отмечает, что советский автомат был очень ценным для партизан Вьетнама оружием.Пока СССР успешно применял автомат Калашникова, в США продолжались поиски такого стрелкового оружия, которое могло рассматриваться в качестве достойной альтернативы советскому «калашу». Первоначально американское командование остановилось на винтовке М14, являвшей собой модификацию M1 Garand, неплохо показавшей себя в боях Второй мировой войны.Но вес 5,5 кг и длина 1,1 метр делали винтовку слишком громоздкой для применения в условиях джунглей. Ведь солдатам часто приходилось пробираться через буквально непроходимые участки. Кроме того, американская винтовка уступала советскому автомату и в скорострельности, и в обслуживании. В конце концов, это были вынуждены признать и высокопоставленные персоны в Пентагоне.Американское военное командование начало поиск «идеального автомата», который смог бы стать достойным противником советскому АК-47. Пентагон обратился к компании «Кольт», предлагавшей винтовку AR-15. Проведенные испытания полностью удовлетворили американских генералов и в 1963 г. был подписан контракт на поставку 104 тысяч винтовок AR-15, которые получили в США наименование М16.Безусловными плюсами новой винтовки были большая дальность стрельбы почти в 2 раза (550 метров против 300 метров), небольшой вес патрона, а также, что удивительно, и меньший вес самой винтовки – 2,8 кг против 3,8 кг. Однако в ходе испытаний выявились и просчеты – сложность в эксплуатации и обслуживании, требующая специальной подготовки для солдата, и проблема с застревающими гильзами, которые в М16 застревали чаще, чем в АК-47 и его северокорейской модификации.Однако когда американская армия стала использовать М16 во Вьетнаме, практически сразу выяснилась ее полная бесполезность для климатических условий Индокитая. Часто уже после одного выстрела гильза застревала в патроннике, приходилось прочищать ствол. В 1966 году инспекция выявила неисправности у каждой седьмой винтовки. Однако американское руководство, желая снять с себя ответственность, обвинило в неисправностях М16 самих солдат – мол, пехотинцы плохо чистят оружие и из-за этого и возникают проблемы.Однако со сложностями в применении М16 сталкивались не только простые пехотинцы, но и морпехи, коммандос. Ветераны войны во Вьетнаме вспоминают, что винтовки были просто ужасными, а неисправной была не каждая седьмая винтовка, а 75% всех М16, поставленных в воюющие подразделения. Лучшим свидетельством неприспособленности М16 для Вьетнамской войны было критическое отношение к ней со стороны вьетнамских партизан, которые не горели желанием воевать с трофейными американскими винтовками и при любом удобном случае меняли их на АК-47.Тем не менее, американское руководство упорно отметало любую критику в адрес винтовок. И американские солдаты продолжали использовать М16, которая была бы превосходным оружием для других климатических условий, но в Индокитае конкуренцию с советским АК-47 не выдерживала. Нет никаких сомнений, что большие потери американской армии во Вьетнамской войне в какой-то степени стали следствием и проблем с используемым стрелковым оружием. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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