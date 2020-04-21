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Автоматы Вьетнамской войны: из чего стреляли американцы и вьетконговцы
21 апреля 2020, 12:10 • 52 • Аналитика
Война во Вьетнаме – одна из самых трагичных и, в то же время, интересных страниц истории советско-американского противостояния. Сегодня она интересна нам и потому, что на земле далекого Индокитая сражались между собой не только вьетнамские и американские солдаты, но и оружие, произведенное в СССР и США.
Главным автоматом, находившимся на вооружении Вьетнамской народной армии и партизан-вьетконговцев (Национального фронта освобождения Южного Вьетнама) был легендарный советский АК-47. Как известно, коммунисты Вьетнама пользовались всесторонней поддержкой СССР, КНР, КНДР и других стран социалистического лагеря.
Самым распространенным стрелковым оружием вьетнамских партизан были винтовки Мосина, ППШ, французские пистолеты-пулеметы МАТ-49. Последние попали в руки к коммунистам как трофейное оружие после эвакуации из Вьетнама французских колониальных войск. Как только США стали оказывать помощь Южному Вьетнаму, у партизан появились и американские винтовки М1 – их забирали у убитых или плененных солдат южновьетнамской армии, кроме того многие солдаты Южного Вьетнама сами переходили на сторону партизан вместе со своим оружием.
В 1965 году во Вьетнаме появились автоматические винтовки северокорейского производства, являвшие собой модификацию АК-47 и получившие у американцев известность как Type 58 (Тип-58). Как понятно из названия, их выпуск в КНДР начался в 1958 году, а в середине 1960-х гг. оружие стали экспортировать во Вьетнам, на Кубу, а также многочисленным повстанческим структурам Азии, Африки и Латинской Америки.
Историк Макс Гастингс, автор книги «Война во Вьетнаме», рассказывает, что северокорейские Тип-58 прекрасно подходили для боевых действий в условиях вьетнамских джунглей. Автоматы практически никогда не засорялись, в них не застревали гильзы, они были просты в эксплуатации и обслуживании, и вчерашние вьетнамские крестьяне быстро осваивали в совершенстве обращение с этим видом оружия. Среди безусловных достоинств автомата выделялись небольшой вес и скорострельность.
Для вьетнамских партизан автоматы АК-47 и Тип-58 стали важнейшим подспорьем в противостоянии войскам Южного Вьетнама и США, а также других их союзников. Как только предоставлялась такая возможность, вьетнамцы с радостью меняли свое старое оружие, включая и М1, на советские АК-47 или северокорейские Тип-58. Поскольку АК-47 первое время встречался довольно редко, американский историк Кевин Докери отмечает, что советский автомат был очень ценным для партизан Вьетнама оружием.
Американское оружие
Пока СССР успешно применял автомат Калашникова, в США продолжались поиски такого стрелкового оружия, которое могло рассматриваться в качестве достойной альтернативы советскому «калашу». Первоначально американское командование остановилось на винтовке М14, являвшей собой модификацию M1 Garand, неплохо показавшей себя в боях Второй мировой войны.
Но вес 5,5 кг и длина 1,1 метр делали винтовку слишком громоздкой для применения в условиях джунглей. Ведь солдатам часто приходилось пробираться через буквально непроходимые участки. Кроме того, американская винтовка уступала советскому автомату и в скорострельности, и в обслуживании. В конце концов, это были вынуждены признать и высокопоставленные персоны в Пентагоне.
Американское военное командование начало поиск «идеального автомата», который смог бы стать достойным противником советскому АК-47. Пентагон обратился к компании «Кольт», предлагавшей винтовку AR-15. Проведенные испытания полностью удовлетворили американских генералов и в 1963 г. был подписан контракт на поставку 104 тысяч винтовок AR-15, которые получили в США наименование М16.
Безусловными плюсами новой винтовки были большая дальность стрельбы почти в 2 раза (550 метров против 300 метров), небольшой вес патрона, а также, что удивительно, и меньший вес самой винтовки – 2,8 кг против 3,8 кг. Однако в ходе испытаний выявились и просчеты – сложность в эксплуатации и обслуживании, требующая специальной подготовки для солдата, и проблема с застревающими гильзами, которые в М16 застревали чаще, чем в АК-47 и его северокорейской модификации.
Однако когда американская армия стала использовать М16 во Вьетнаме, практически сразу выяснилась ее полная бесполезность для климатических условий Индокитая. Часто уже после одного выстрела гильза застревала в патроннике, приходилось прочищать ствол. В 1966 году инспекция выявила неисправности у каждой седьмой винтовки. Однако американское руководство, желая снять с себя ответственность, обвинило в неисправностях М16 самих солдат – мол, пехотинцы плохо чистят оружие и из-за этого и возникают проблемы.
Однако со сложностями в применении М16 сталкивались не только простые пехотинцы, но и морпехи, коммандос. Ветераны войны во Вьетнаме вспоминают, что винтовки были просто ужасными, а неисправной была не каждая седьмая винтовка, а 75% всех М16, поставленных в воюющие подразделения. Лучшим свидетельством неприспособленности М16 для Вьетнамской войны было критическое отношение к ней со стороны вьетнамских партизан, которые не горели желанием воевать с трофейными американскими винтовками и при любом удобном случае меняли их на АК-47.
Тем не менее, американское руководство упорно отметало любую критику в адрес винтовок. И американские солдаты продолжали использовать М16, которая была бы превосходным оружием для других климатических условий, но в Индокитае конкуренцию с советским АК-47 не выдерживала. Нет никаких сомнений, что большие потери американской армии во Вьетнамской войне в какой-то степени стали следствием и проблем с используемым стрелковым оружием.
Илья Полонский
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