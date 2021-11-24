Автоматическое управление: в чём уникальность российских экспортных беспилотников

Наиболее приоритетным зарубежным рынком для разведывательно-ударного БПЛА «Орион» станет Ближний Восток. Об этом заявил генеральный директор АО «Кронштадт» Сергей Богатиков. По его словам, страны региона проявили желание участвовать в кооперации по производству отечественных дронов. Ранее на выставке Dubai Airshow 2021 Москва представила ряд крупноразмерных БПЛА: «Орион», «Сириус», «Гелиос-РЛД» и «Гром». Также был продемонстрирован комплекс управления беспилотниками. Власти РФ ожидают, что Россия сможет занять до 10% глобального рынка дронов. По мнению экспертов, преимущества отечественных аппаратов заключены в высокой эффективности, приемлемой цене, а также в готовности Москвы делиться технологиями.

Генеральный директор АО «Кронштадт» Сергей Богатиков сообщил о том, что наиболее приоритетным зарубежным рынком для комплекса с беспилотными летательными аппаратами (КБЛА) «Орион» будет Ближний Восток. Его заявление цитирует пресс-служба предприятия.

«Можно констатировать, что наиболее перспективным рынком для поставок КБЛА «Орион-Э» является Ближний Восток. Заказчики в этом регионе предъявляют к беспилотным комплексам повышенные требования — мы способны их удовлетворить и понимаем, что это позволит максимально повысить конкурентоспособность российских беспилотных технологий на мировом рынке и даст возможность нашей стране занять достойную нишу в мировом экспорте БЛА (БПЛА. — RT)», — сказал Богатиков.

В середине ноября «Орион» был представлен на 17-й международной аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2021. В её рамках прошли презентации для новых потенциальных заказчиков и переговоры с партнёрами «Рособоронэкспорта». В итоге представители ближневосточных предприятий выразили желание участвовать в кооперации по изготовлению российских БПЛА.

«Наиболее интересна продукция компании представителям стран Персидского залива, ряда государств Африки и Юго-Восточной Азии. Кроме того, представители промышленности стран Ближнего Востока проявили желание участвовать в кооперации при производстве беспилотных комплексов разработки АО «Кронштадт», — говорится в пресс-релизе компании.

Наряду с «Орионом» специалисты «Кронштадта» продемонстрировали зарубежной публике автоматизированное рабочее место (АРМ) для управления дронами нового поколения. Это изделие в компании называют «следующим шагом в автономизации российских беспилотников» и одним «из ключевых направлений дальнейшей модернизации» «Ориона».

«Если для дистанционно управляемых БЛА нужно два оператора, для автоматически управляемых — один, то для полуавтономных беспилотников можно ожидать, что один оператор сможет управлять группой», — пояснил Богатиков.

Дебютный беспилотник

«Орион» («Иноходец») — тяжёлый разведывательно-ударный беспилотник, первый отечественный БПЛА, относящийся к элитному классу MALE (Medium-altitude long-endurance).

Ранее аппарат получил успешное боевое крещение в Сирии, выполняя разведку и уничтожая объекты джихадистов. Сейчас «Орион» поступает в российские войска. Для увеличения объёма производства этого БПЛА и других крупноразмерных отечественных дронов в подмосковной Дубне строится новый завод. Его запуск запланирован на конец текущего года.

БПЛА «Орион» на выставке Dubai Airshow 2021

РИА Новости

© Александр Мельников

Взлётная масса «Ориона» составляет 1 т, размах крыла — 16,3 м, высота — 3,2 м, длина — 8 м, объём боевой нагрузки — до 200 кг, крейсерская скорость — 120-200 км/ч. В воздухе детище «Кронштадта» может находиться более суток.

С высокой точностью аппарат способен применять корректируемые бомбы и ракеты с лазерным наведением. Благодаря современному бортовому оборудованию удары могут наноситься в различных метеоусловиях и в тёмное время суток. Также у «Ориона» нет ограничений на применение в разных природно-климатических условиях.

БПЛА может пользоваться спутниковой системой связи. Она позволяет существенно повысить эффективную контролируемую дальность действия дрона. Без приёма сигналов от орбитальных аппаратов дистанция управления «Орионом» ограничена 250—300 км.

В октябрьском интервью RT Сергей Богатиков сообщил, что в будущем «Орион» получит возможность действовать в составе группы разнотипных БПЛА. С этой целью компания совершенствует наземные пункты управления и проводит соответствующие эксперименты.

«Например, мы проверили взаимодействие с аппаратами «Орлан-10» и ZALA. В результате была успешно смоделирована и отработана задача совместных действий смешанной группировки разнотипных БЛА в условиях, близких к реальному полю боя, насыщенному средствами радиоэлектронного и огневого противодействия», — рассказал Богатиков.

«Современные достижения»

Сейчас на основе «Ориона» создаётся более габаритный и мощный БПЛА «Сириус». Взлётная масса дрона должна составить 5 т, дальность — 10 тыс. км, время боевого дежурства в воздухе при максимальной нагрузке — до 40 часов.

«Сириус» будет иметь опцию спутникового управления и сможет взаимодействовать с пилотируемыми летательными аппаратами.

Также дрон станет носителем объединённой системы связи, обмена данными, навигации и опознавания (ОСНОД). Её аппаратура предназначена для кодирования и декодирования информации, передачи больших объёмов данных и позиционирования летательного аппарата в условиях отсутствия или подавления сигналов ГЛОНАСС.

Беспилотник «Сириус»

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

Разработчик ОСНОД — научно-технический центр НПП «Полёт» (Нижний Новгород). Как говорится в материалах предприятия, система представляет собой важный элемент бортового радиоэлектронного оборудования. При этом она отличается высоким уровнем помехозащищённости.

Сейчас ОСНОД устанавливается на истребители пятого поколения Су-57. Как полагают эксперты, в перспективе экипаж данного самолёта будет управлять «Сириусом» и другими беспилотниками.

В настоящее время ведётся сборка первого образца «Сириуса». В 2022 году ожидается его дебютный полёт.

«Сириус» был представлен на Dubai Airshow 2021. Наряду с ним на выставке в ОАЭ «Рособоронэкспорт» продемонстрировал ещё два тяжёлых крупногабаритных беспилотных комплекса: «Гелиос-РЛД» и «Гром».

«Гелиос-РЛД» находится в стадии разработки. Он предназначен для ведения, радиолокационного дозора, воздушного патрулирования, ледовой разведки, обеспечения радиосвязи в случае чрезвычайных ситуаций, доставки грузов в труднодоступные районы.

Размах крыла «Гелиос-РЛД» составит 30 м, высота — 3,6 м, длина — 12,6 м, максимальная взлётная масса — 4 т, объём полезной нагрузки — 800 кг, крейсерская скорость — 350—450 км/ч, продолжительность полёта — 24—30 часов.

В отличие от «Гелиос-РЛД» аппарат «Гром» будет иметь сугубо военное предназначение. Беспилотник станет носителем традиционного ракетно-бомбового вооружения и сможет применять дроны «Молния» в разведывательных и ударных вариантах.

«У «Молнии» идёт постоянный обмен данными между БПЛА. Возможно изменение заданий для каждого члена стаи. Передача лидерских ролей и взаимозаменяемость. При этом благодаря искусственному интеллекту задание выполняется группой без постоянной связи с самолётом-носителем», — пояснил ранее представитель «Кронштадта».

Как и «Сириус», комплекс «Гром» получит аппаратуру для взаимодействия с пилотируемой авиацией, в том числе с Су-57. Предполагается, что боевая нагрузка БПЛА составит до 2 т, взлётная масса — 7 т, размах крыла — 10 м, длина — 13,8 м.

Макет разведывательно-ударного дрона «Гром»

РИА Новости

© Григорий Сысоев

«Гром» будет выполнен с применением технологий радиолокационной малозаметности («стелс»). Дрон разрабатывается на основе научно-технологического задела, появившегося в рамках проекта «Орион».

В начале ноября на совещании с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса президент РФ Владимир Путин обратил внимание на важность развития отечественной беспилотной авиации.

«Нужно и дальше над ними (беспилотниками. — RT) работать, работать так же напряжённо, как это было в последнее время, имея в виду в том числе и применение искусственного интеллекта, самых современных достижений техники, науки и, конечно, имея в виду тот опыт, который мы имеем сами при применении этих летательных аппаратов, анализ того, что мы наблюдаем вокруг нас», — заявил Путин.

Кроме того, у Москвы большие планы относительно экспорта российских БПЛА. Так, в конце сентября в эфире телеканала «Звезда» директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев рассказал о готовности РФ занять по меньшей мере 10% глобального рынка БПЛА в среднесрочной перспективе.

В беседе с RT заслуженный лётчик России генерал-майор Владимир Попов отметил, что на международном рынке беспилотной авиации установилась достаточно жёсткая конкуренция. Преимущества отечественной продукции эксперт видит в разумном соотношении цены и качества, а также в готовности Москвы делиться технологиями.

«Рынок беспилотной авиации на подъёме. У многих стран, в том числе ближневосточных, растёт потребность в увеличении количества и расширении линейки применяемых аппаратов, совершенствовании способов управления ими», — рассказал Попов.

По его мнению, Москва демонстрирует готовность поставлять партнёрам по линии военно-технического сотрудничества востребованные на современном театре военных действий беспилотные изделия. Более того, Россия — одно из немногих государств мира, которое может поделиться компетенциями в области взаимодействия БПЛА между собой и пилотируемой авиацией.

В комментарии RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин заявил, что у России есть реальная возможность стать одним из ведущих поставщиков дронов на мировом рынке.