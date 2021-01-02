«Автоматически раз в три года»: Пенсионный фонд начнёт информировать россиян о размере пенсии

Россияне старше 45 лет будут получать уведомления о размере будущей пенсии. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на Минтруд, ведомство готовит отправку соответствующей информации в автоматическом режиме. Ожидается, что в уведомлениях россиянам расскажут, какие отчисления получены Пенсионным фондом, а также рассчитают примерный размер пенсии по старости.

Пенсионный фонд в автоматическом режиме будет присылать россиянам старше 45 лет уведомления о размере будущей пенсии.

«Уведомления Пенсионного фонда будут приходить автоматически через портал gosuslugi.ru раз в три года», — публикует «Российская газета» сообщение Минтруда. В ведомстве отметили, что рубеж в 45 лет выбран из тех соображений, что к этому возрасту у большинства граждан уже накоплен «определённый пенсионный капитал, который позволяет прогнозировать уровень выплат в старости».

В уведомлениях Пенсионного фонда будет содержаться информация о полученных отчислениях и предполагаемом размере пенсии по старости. Наряду с этим ведомство расскажет, когда и при каких условиях человек сможет начать получать пенсию. Кроме того, можно будет ознакомиться с параметрами, необходимыми для расчёта выплат.

«Каждый человек увидит в личном кабинете информацию о том, каковы его пенсионные накопления и какой может стать пенсия в дальнейшем в зависимости от уровня доходов. Такие уведомления помогут людям понять свои перспективы», — цитирует «Российская газета» заместителя министра труда и социальной защиты, статс-секретаря Андрея Пудова.

Индексация пенсий в 2021 году

С 1 января 2021 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 6,3%. Средний размер пенсии в 2021 году составит 17,4 тыс. рублей. Увеличенные выплаты будут начисляться более чем 30 млн россиян.

На готовящуюся индексацию страховых пенсий по старости неработающим пенсионерам обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, которая состоялась 17 декабря 2020 года.

«На следующий год предусмотрена индексация выше инфляции, инфляция ожидается у нас где-то в районе 4%, индексация пенсий предусмотрена 6,3%», — сказал тогда глава государства. По его словам, сделано всё, чтобы это обеспечить.

Президент добавил, что возобновление индексации тем пенсионерам, которые работают, возможно при условии бюджетной обеспеченности, и власти об этом думают.

Ранее в Минтруда рассказали подробности индексации. Как пояснила зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете», президент ранее подчеркнул, что страховые пенсии следует проиндексировать на 6,3% вне зависимости от складывающейся в стране социально-экономической ситуации.

Также она сообщила, что с 1 февраля на 3,8% будут увеличены ежемесячные денежные выплаты ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий, а с 1 апреля ориентировочно на 2,6% вырастут социальные пенсии.

В июле в Минтруде подчёркивали, что в 2021—2024 годах индексация выплат будет превышать уровень ожидаемой инфляции. Так, в 2022 году индексация составит 5,9%, в 2023-м — 5,6%, в 2024-м — 5,5%.

По оценкам министерства, среднегодовой размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля. В общей сложности на эти цели будет направлено 7,8 трлн рублей, ещё 632,7 млрд — на ряд других выплат по линии ПФР. Всего ведомство обеспечит выплаты 43 млн человек.

Обновлённые правила получения пенсий

С 18 октября в России начал действовать приказ Минтруда, согласно которому пенсионеры, решившие сменить банк, через который они получают пенсию, смогут оставить неизменной дату её начисления. Благодаря нововведению срок выплаты не будет зависеть от осуществляющего перевод банка.

В Совете Федерации пояснили, что до новых правил пенсионеры могли столкнуться с переносом даты начисления пенсии в случае перехода из одного банка в другой. Благодаря новому регламенту дата поступления денег будет зависит не от банка, а от условий, установленных по согласованию с пенсионером.

Согласно действующему законодательству, пенсионеры могут также получать пенсию через «Почту России». При выборе этого варианта пенсию либо приносит на дом почтальон, либо пенсионер может самостоятельно получить её по месту жительства.

В случае изменения способа получения денег гражданину необходимо уведомить об этом Пенсионный фонд письменно: либо подав заявление в территориальный орган ПФР или в МФЦ, либо через личный кабинет на портале госуслуг.