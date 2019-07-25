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Автохлам - в Россию: Китай "разгружает" собственный рынок "бэушек"

25 июля 2019, 12:54  •  44 • В мире
Экспорт подержанных автомобилей в другие страны начали в китайской экспериментальной зоне свободной торговли Наньшань (провинция Гуандун). Среди стран, в которые Китай собирается отправлять свое "автохлам", значится Россия, а также Камбоджа, Вьетнам, Лаос, Нигерия и Мьянма.
Уже подготовлена к отправке первая партия из 300 автомобилей с пробегом. Общая стоимость их примерно два с половиной миллиона долларов, пишет ФАН.
Как сообщалось, список из 10 провинций, которые могут вывозить за пределы Китая подержанные автомобили, китайские власти утвердили в мае текущего года. Кроме провинции Гуандун, соответствующие лицензии появились у Пекина, Шанхая и Тяньцзиня. При этом к продаже могут быть представлены не только автомобили китайского производства, но и мировых брендов. Продавцам надо соблюсти одно условие: весь товар на колесах должен быть собран на территории Поднебесной.
Всего же за год планируется вывезти в другие страны почти три тысячи подержанных автомобилей, уточняет Nation News.
Решение властей о распродаже за рубеж автомашин с пробегом объясняется тем, что в последнее время в Китае наблюдается спад спроса на новые автомобили, а вывоз "бэушек" за пределы страны должен помочь разгрузить внутренний вторичный рынок.

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