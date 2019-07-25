Автохлам - в Россию: Китай "разгружает" собственный рынок "бэушек"

Уже подготовлена к отправке первая партия из 300 автомобилей с пробегом. Общая стоимость их примерно два с половиной миллиона долларов, пишет ФАН.

Как сообщалось, список из 10 провинций, которые могут вывозить за пределы Китая подержанные автомобили, китайские власти утвердили в мае текущего года. Кроме провинции Гуандун, соответствующие лицензии появились у Пекина, Шанхая и Тяньцзиня. При этом к продаже могут быть представлены не только автомобили китайского производства, но и мировых брендов. Продавцам надо соблюсти одно условие: весь товар на колесах должен быть собран на территории Поднебесной.

Всего же за год планируется вывезти в другие страны почти три тысячи подержанных автомобилей, уточняет Nation News.

Решение властей о распродаже за рубеж автомашин с пробегом объясняется тем, что в последнее время в Китае наблюдается спад спроса на новые автомобили, а вывоз "бэушек" за пределы страны должен помочь разгрузить внутренний вторичный рынок.