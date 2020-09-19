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Автобусы с русскими туристами не смогли разъехаться на горной дороге в Турции. Один упал в обрыв
19 сентября 2020, 02:30 • 11 • В мире
Два автобуса с русскими туристами не смогли разъехаться на узкой горной дороге в Турции. В итоге один из них упал в обрыв. Сообщается, что несколько человек пострадали.
В Турции произошло серьёзное ДТП с участием двух автобусов. В обоих находились, в частности, туристы из России.
Столкновение случилось на горной дороге. Одно из транспортных средств в итоге упало в обрыв. Сообщается, что семь человек пострадали. Более детальная информация пока уточняется.
О случившемся рассказал выпускающий редактор агентства E1.RU. По его словам, в автобусах следовали в основном отдыхающие из Москвы и Московской области.
Он также поделился в Telegram-канале портала снимком с места происшествия. На фото видно, что дорога, по которой следовали автобусы, очень узкая. Предположительно, транспортные средства не смогли разъехаться.
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