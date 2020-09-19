Автобусы с русскими туристами не смогли разъехаться на горной дороге в Турции. Один упал в обрыв

В Турции произошло серьёзное ДТП с участием двух автобусов. В обоих находились, в частности, туристы из России.

Столкновение случилось на горной дороге. Одно из транспортных средств в итоге упало в обрыв. Сообщается, что семь человек пострадали. Более детальная информация пока уточняется.

О случившемся рассказал выпускающий редактор агентства E1.RU. По его словам, в автобусах следовали в основном отдыхающие из Москвы и Московской области.

Он также поделился в Telegram-канале портала снимком с места происшествия. На фото видно, что дорога, по которой следовали автобусы, очень узкая. Предположительно, транспортные средства не смогли разъехаться.