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Автобусы с эвакуированными из КНР под Полтаву забросали камнями
20 февраля 2020, 23:24 • 43 • Украина
Жители посёлка Новые Санжары в Полтавской области Украины пытались не пропустить на территорию санатория автобусы с эвакуированными из Китая людьми.
Reuters
Как пишет УНИАН, в автобусы начали кидать камни.
Жители также выражали свой протест выкриками.
Отмечается, что полиция оттесняла протестующих. Тех, кто бросал камни в автобусы, начали задерживать. Люди стали устраивать драки.
Водители проехали на территорию санатория.
Всего из Ухани на Украину были эвакуированы 45 украинцев и 27 иностранных граждан.
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