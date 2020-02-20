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Автобусы с эвакуированными из КНР под Полтаву забросали камнями

20 февраля 2020, 23:24  •  43 • Украина
Жители посёлка Новые Санжары в Полтавской области Украины пытались не пропустить на территорию санатория автобусы с эвакуированными из Китая людьми.
 
Reuters
 

Как пишет УНИАН, в автобусы начали кидать камни.

Жители также выражали свой протест выкриками.

Отмечается, что полиция оттесняла протестующих. Тех, кто бросал камни в автобусы, начали задерживать. Люди стали устраивать драки.

Водители проехали на территорию санатория.

Всего из Ухани на Украину были эвакуированы 45 украинцев и 27 иностранных граждан.

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