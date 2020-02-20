Автобусы с эвакуированными из КНР под Полтаву забросали камнями

• 43 • Украина

Жители посёлка Новые Санжары в Полтавской области Украины пытались не пропустить на территорию санатория автобусы с эвакуированными из Китая людьми.

Reuters

Как пишет УНИАН, в автобусы начали кидать камни. Жители также выражали свой протест выкриками. Отмечается, что полиция оттесняла протестующих. Тех, кто бросал камни в автобусы, начали задерживать. Люди стали устраивать драки. Водители проехали на территорию санатория. Всего из Ухани на Украину были эвакуированы 45 украинцев и 27 иностранных граждан.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники