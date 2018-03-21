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Автобус с туристами упал с обрыва на Филиппинах: Есть жертвы
21 марта 2018, 09:39 • 47 • В мире
На Филиппинах автобус упал с обрыва, 20 человек погибли, свыше 21 получили ранения.
Страшное ДТП произошло на Филиппинах, в провинции Западный Миндоро. Автобус с туристами рухнул с двадцатиметрового обрыва. По предварительной информации, погибли 20 человек.
По данным CNN, серьезные травмы получили еще свыше 21 человека. Сейчас на месте работают оперативные бригады медиков и полиции. Известно, что водитель автобуса скончался на месте. Сейчас устанавливаются личности погибших.
Сообщается, что всех раненых экстренно госпитализировали. О причинах ДТП пока информации нет.
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