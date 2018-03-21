Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
American Conservative: Перед началом новой холодной войны из-за Скрипаля - подум...
Россия - сверхдержава с ядерным оружием: Госдеп объяснил звонок Трампа Путину
«Минск наш!» Как зелёные человечки Беларусь оккупировали
Украина потеряет безвиз
Главная / В мире

Автобус с туристами упал с обрыва на Филиппинах: Есть жертвы

21 марта 2018, 09:39  •  47 • В мире
На Филиппинах автобус упал с обрыва, 20 человек погибли, свыше 21 получили ранения.
Страшное ДТП произошло на Филиппинах, в провинции Западный Миндоро. Автобус с туристами рухнул с двадцатиметрового обрыва. По предварительной информации, погибли 20 человек.
По данным CNN, серьезные травмы получили еще свыше 21 человека. Сейчас на месте работают оперативные бригады медиков и полиции. Известно, что водитель автобуса скончался на месте. Сейчас устанавливаются личности погибших.
Сообщается, что всех раненых экстренно госпитализировали. О причинах ДТП пока информации нет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

47
Источник
Похожие новости
21 марта 2018, 03:09
Дело о домогательствах Клинтона аукнулось Трампу через 20 лет
20 марта 2018, 14:09
"Их больше не будет": В Кении умер последний самец белого носорога
21 марта 2018, 09:39
"Он был вдохновляющим лидером": В США скончался известный миллиардер и любимец Белого дома

Загрузка...
20 марта 2018, 20:39
Падение "Красной стрелы": В британском Уэльсе рухнул самолет королевских ВВС
20 марта 2018, 23:54
После 1 апреля заходите за анализами: ОЗХО пришлет Лондону заключение по "Новичку"
20 марта 2018, 14:09
"В меру убогой фантазии": В Литве вандалы разрисовали советский памятник
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
19 марта 2018, 08:54
Почему авианосцы США остались на базах?
19 марта 2018, 13:39
Результаты выборов президента в России 2018: за Путина проголосовали 76,66% избирателей
18 марта 2018, 16:39
На Украине прошли похороны Путина
20 марта 2018, 04:24
Занимайтесь своим делом: Россия и Китай заблокировали провокационную повестку Совбеза ООН
20 марта 2018, 04:24
Трамп и Мэй оказались белыми воронами: Большинство лидеров мировых держав поздравили Путина
20 марта 2018, 14:09
Зачистка по-украински: За что получил пулю военный пилот Волошин
18 марта 2018, 00:24
«Когда горят танки ВСУ, остается лишь одно — угрожать России»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.