Автобус с туристами упал с обрыва на Филиппинах: Есть жертвы

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На Филиппинах автобус упал с обрыва, 20 человек погибли, свыше 21 получили ранения.

Страшное ДТП произошло на Филиппинах, в провинции Западный Миндоро. Автобус с туристами рухнул с двадцатиметрового обрыва. По предварительной информации, погибли 20 человек.

По данным CNN, серьезные травмы получили еще свыше 21 человека. Сейчас на месте работают оперативные бригады медиков и полиции. Известно, что водитель автобуса скончался на месте. Сейчас устанавливаются личности погибших.

Сообщается, что всех раненых экстренно госпитализировали. О причинах ДТП пока информации нет.