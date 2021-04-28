Автобус с пассажирами совершил невероятный "полёт" над пропастью - видео

Сеть перепугало видео с автобусом, который совершил невероятный "полёт" над пропастью. При этом транспортное средство было полно пассажиров, которые, как оказалось, рискуют жизнью каждый день.

Один из пользователей социальной сети TikTok из Непала опубликовал видео, от которого захватывает дух даже у не слабонервных. На нём автобус с людьми перебирается через пропасть в горах очень рискованным способом: его цепляют к тросу, затем толкают, и он, раскачиваясь, летит над обрывом к другому краю.

При этом конструкция выглядит крайне хрупкой и небезопасной, никакой страховки не наблюдается. Однако, судя по всему, для местных жителей такой опасный трюк - единственный способ добраться до места назначения, поэтому они вынуждены ежедневно "летать" над пропастью.