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Автобус с детьми столкнулся с грузовиком во Франции: Двое из девяти пострадавших в тяжелом состоянии
17 августа 2018, 12:24 • 28 • В мире
Автобус с детьми попал в аварию во Франции.
Во Франции автобус с детьми столкнулся грузовиком на трассе Париж – Страсбург. Есть сведения о девяти пострадавших. Двое детей находятся в тяжёлом состоянии, сообщают официальные власти.
Инцидент произошёл в четверг, 16 августа. На трассе Париж – Страсбург автобус с более чем 40 пассажирами на борту, большинство из которых дети, на полной скорости врезался в грузовик. Обстоятельства трагедии выясняются.
Известно, что в результате аварии медицинская помощь понадобилась девяти пассажиром. По имеющейся информации, двое пострадавших детей находятся в тяжёлом состоянии.
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