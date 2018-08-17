Автобус с детьми столкнулся с грузовиком во Франции: Двое из девяти пострадавших в тяжелом состоянии

Автобус с детьми попал в аварию во Франции.

Во Франции автобус с детьми столкнулся грузовиком на трассе Париж – Страсбург. Есть сведения о девяти пострадавших. Двое детей находятся в тяжёлом состоянии, сообщают официальные власти.

Инцидент произошёл в четверг, 16 августа. На трассе Париж – Страсбург автобус с более чем 40 пассажирами на борту, большинство из которых дети, на полной скорости врезался в грузовик. Обстоятельства трагедии выясняются.

Известно, что в результате аварии медицинская помощь понадобилась девяти пассажиром. По имеющейся информации, двое пострадавших детей находятся в тяжёлом состоянии.