Австрийцы спешат в «шпионском деле»: Политолог о доказательствах против России и влиянии США на процесс

Политолог Владимир Швейцер в беседе с Царьградом говорил о так называемом «шпионском деле» по следам заявлений Австрии о передаче полковником-отставником секретной информации Москве. Отдельно Швейцер говорил о влиянии США на Вену: он напомнил, что Австрия всегда отличалась умеренной позицией.

Официальный представитель Минобороны Австрии Михаэль Бауэр заявил, что служба военной контрразведки обвиняет в шпионаже бывшего офицера австрийской армии. В министерстве считают, что с 1990-х годов он передавал секретные документы России. По словам Бауэра, расследованием занимались совместно с международными партнерами.

Канцлер Австрии Себастьян Курц на фоне сделанного заявления выдвинул России требования, отметив, что Москва должна обеспечить «прозрачность расследования». Интересно, что в Москве о задержании отставного полковника не знают, о чем и заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как оказалось, публично Австрия высказалась, однако по дипломатическим и другим официальным каналам сведения не запрашивала. О спорной ситуации Царьград говорил с руководителем отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимиром Швейцером.

«Во-первых, конечно, должна быть очень сильная и обоснованная доказательная база вот того случая, о котором вы говорите. Потому что 20 лет назад кто-то кого-то завербовал, что-то он передавал, кому он передавал, когда, о чем. Вот пока это все не известно – говорить, честно говоря, обо всем сложно. Другой вопрос, что все европейцы – они несколько испуганы, так сказать, нашей активностью. Иногда бывает, что они и ошибаются. Я хочу верить, что это ошибочный, ход, который делают австрийцы, не имея серьезных подтверждений и доказательств. Но я могу привести другой пример. Когда шла высылка наших дипломатов в связи с делом Скрипалей, Австрия воздержалась от этого хода. Она как раз поддерживает ту линию, что надо думать прежде всего о диалоге и кооперации с Россией по ряду вопросов, а не об осуждении России. Поэтому я думаю, что здесь, может быть, все еще и выправится. И вряд ли, так сказать, Австрия, учитывая ее нейтральную политику и очень хорошие отношения с нами, будет обострять. Я уже 50 с лишним лет занимаюсь этими отношениями. Я должен вам сказать, непроверенную информацию комментировать сложно, а тем более сложно и неправильно делать из них какие-то выводы».

О так называемом шпионском деле, напомним, высказался и канцлер Австрии Себастьян Курц. Владимир Швейцер не думает, что его заявление является каким-то доказательством.

«Они, скорее всего, спешат. Вряд ли на них кто-то влияет. Я не думаю, что они поддерживают политику американцев. У них очень сложные отношения. И я могу привести пример, что Трамп отказался встречаться с Путиным в Вене во многом из-за того, что Австрия занимала крайне отрицательную позицию в отношении Трампа, - размышляет эксперт. - Поэтому вряд ли у них вот этот фактор американский влияет. И это еще один момент я вам объясню - очень важный. Сейчас Австрия является ротационным председателем в Совете ЕС. Это такая, в общем-то, может быть, и не очень важная роль, должность. Но тем не менее для маленькой Австрии очень важно быть таким посредником и в отношениях внутри Европы, и в отношениях вне Европы. Они, собственно, это делают достаточно удачно. И я считаю, что, кстати, визит Путина на свадьбу к Кнайсель – он, в общем, и был примером того, что австрийцы приглашали его, конечно, не только на свадьбу, но и на какие-то предварительные переговоры в связи с тем, что он в этот же день уехал в Берлин к Меркель».

В целом эксперт видит линию Австрии «на посредничество, на контакт».

«Очевидно, они никогда не встанут на одну или другую сторону, они всегда будут держаться в середине, так сказать, и у них какая-то позиция будет особенная. Поэтому видеть в этом случае просто общую линию Запада, общую линию Евросоюза, там, кого угодно, относительно России я бы не стал. Все-таки, так сказать, особый случай. Австрия вообще особый случай в Европе», - объяснил собеседник Царьграда.

В завершение Владимир Швейцер еще раз добавил: «работать по слухам трудно» - и это относится как раз к рассматриваемой проблеме.

«Понимаете, это сложно. Надо, чтобы эта информация отложилась. Пускай она отложится, все за и против – тогда будем серьезно говорить об этом».