Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Выросло поколение чиновников, считающих себя феодалами и рабовладельцами
«Спасибо за рекламу, ждем в гости»: американцы вводят санкции против крымских са...
"До «сердца» нашего «Периметра» не так-то просто достать!". Эксперт прокомментир...
Сбой в работе GPS в Финляндии и Норвегии приписали «вмешательству России»
Главная / Политика

Австрийцы спешат в «шпионском деле»: Политолог о доказательствах против России и влиянии США на процесс

09 ноября 2018, 18:09  •  25 • Политика
Политолог Владимир Швейцер в беседе с Царьградом говорил о так называемом «шпионском деле» по следам заявлений Австрии о передаче полковником-отставником секретной информации Москве. Отдельно Швейцер говорил о влиянии США на Вену: он напомнил, что Австрия всегда отличалась умеренной позицией.
Официальный представитель Минобороны Австрии Михаэль Бауэр заявил, что служба военной контрразведки обвиняет в шпионаже бывшего офицера австрийской армии. В министерстве считают, что с 1990-х годов он передавал секретные документы России. По словам Бауэра, расследованием занимались совместно с международными партнерами.
Канцлер Австрии Себастьян Курц на фоне сделанного заявления выдвинул России требования, отметив, что Москва должна обеспечить «прозрачность расследования». Интересно, что в Москве о задержании отставного полковника не знают, о чем и заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как оказалось, публично Австрия высказалась, однако по дипломатическим и другим официальным каналам сведения не запрашивала. О спорной ситуации Царьград говорил с руководителем отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимиром Швейцером.
«Во-первых, конечно, должна быть очень сильная и обоснованная доказательная база вот того случая, о котором вы говорите. Потому что 20 лет назад кто-то кого-то завербовал, что-то он передавал, кому он передавал, когда, о чем. Вот пока это все не известно – говорить, честно говоря, обо всем сложно. Другой вопрос, что все европейцы – они несколько испуганы, так сказать, нашей активностью. Иногда бывает, что они и ошибаются. Я хочу верить, что это ошибочный, ход, который делают австрийцы, не имея серьезных подтверждений и доказательств. Но я могу привести другой пример. Когда шла высылка наших дипломатов в связи с делом Скрипалей, Австрия воздержалась от этого хода. Она как раз поддерживает ту линию, что надо думать прежде всего о диалоге и кооперации с Россией по ряду вопросов, а не об осуждении России. Поэтому я думаю, что здесь, может быть, все еще и выправится. И вряд ли, так сказать, Австрия, учитывая ее нейтральную политику и очень хорошие отношения с нами, будет обострять. Я уже 50 с лишним лет занимаюсь этими отношениями. Я должен вам сказать, непроверенную информацию комментировать сложно, а тем более сложно и неправильно делать из них какие-то выводы».
О так называемом шпионском деле, напомним, высказался и канцлер Австрии Себастьян Курц. Владимир Швейцер не думает, что его заявление является каким-то доказательством.
«Они, скорее всего, спешат. Вряд ли на них кто-то влияет. Я не думаю, что они поддерживают политику американцев. У них очень сложные отношения. И я могу привести пример, что Трамп отказался встречаться с Путиным в Вене во многом из-за того, что Австрия занимала крайне отрицательную позицию в отношении Трампа, - размышляет эксперт. - Поэтому вряд ли у них вот этот фактор американский влияет. И это еще один момент я вам объясню - очень важный. Сейчас Австрия является ротационным председателем в Совете ЕС. Это такая, в общем-то, может быть, и не очень важная роль, должность. Но тем не менее для маленькой Австрии очень важно быть таким посредником и в отношениях внутри Европы, и в отношениях вне Европы. Они, собственно, это делают достаточно удачно. И я считаю, что, кстати, визит Путина на свадьбу к Кнайсель – он, в общем, и был примером того, что австрийцы приглашали его, конечно, не только на свадьбу, но и на какие-то предварительные переговоры в связи с тем, что он в этот же день уехал в Берлин к Меркель».
В целом эксперт видит линию Австрии «на посредничество, на контакт».
«Курорты станут популярнее»: Российские дипломаты прокомментировали новые санкции США против Крыма
«Очевидно, они никогда не встанут на одну или другую сторону, они всегда будут держаться в середине, так сказать, и у них какая-то позиция будет особенная. Поэтому видеть в этом случае просто общую линию Запада, общую линию Евросоюза, там, кого угодно, относительно России я бы не стал. Все-таки, так сказать, особый случай. Австрия вообще особый случай в Европе», - объяснил собеседник Царьграда.
В завершение Владимир Швейцер еще раз добавил: «работать по слухам трудно» - и это относится как раз к рассматриваемой проблеме.
«Понимаете, это сложно. Надо, чтобы эта информация отложилась. Пускай она отложится, все за и против – тогда будем серьезно говорить об этом».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
25
Источник
Похожие новости
09 ноября 2018, 11:39
Трамп нашел управу на «караван мигрантов» из Мексики
09 ноября 2018, 14:54
«Наша сила не только в армии и в экономике»: Порошенко заявил о мощи Украины
09 ноября 2018, 14:54
Пушков заявил о потерях Европы после публикаций о «новом расколе»: Пусть делают выводы

09 ноября 2018, 14:54
«Из СИЗО с Надеждой»: Арестованная Савченко готовится биться с Порошенко за голоса избирателей
09 ноября 2018, 05:09
Могерини призвала Сербию и Косово удерживаться от конфликтов ради грядущего вступления в ЕС
09 ноября 2018, 18:09
Сбой в работе GPS в Финляндии и Норвегии приписали «вмешательству России»
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
09 ноября 2018, 01:54
«Европе угрожает новый раскол»: Чиновники СЕ всерьез заговорили об опасности Ruxit
09 ноября 2018, 03:24
"Это вообще Россия?" Спецкор "КП" Владимир Ворсобин разбирался, что происходит в Ингу...
09 ноября 2018, 01:39
В КС Украины признали законной отмену пособия по уходу за ребёнком
09 ноября 2018, 01:54
«Американцы играют с огнем»: Рябков потребовал от США объяснений о целях присутствия ...
09 ноября 2018, 01:54
Нетаньяху вслед за Трампом отменил встречу с Путиным
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
06 ноября 2018, 03:54
Что Шойгу сделал в армии за шесть лет
02 ноября 2018, 17:09
Американцы обманули турок и это им дорого обойдется
06 ноября 2018, 03:54
Станут ли Россия и Украина воевать за Азов
04 ноября 2018, 20:54
«Дополнительные стимулы для развития»: Забайкалье и Бурятия вошли в состав Дальневосточного округа
08 ноября 2018, 20:54
Путин присутствовал при битве Лукашенко с Пашиняном
05 ноября 2018, 01:54
В Госдуме предложили выкупить половину территории Украины
05 ноября 2018, 13:24
В Сирии опять погибло много россиян
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.