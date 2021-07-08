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Австрийцы "раскусили" русских. Новая стратегия России может вызвать панику на Западе

08 июля 2021, 22:55  •  19 • Политика
Австрийцы "раскусили" русских. Новая стратегия нацбезопасности России может вызвать настоящую панику на Западе.
Австрийское издание Der Standard проинформировало западного читателя о появлении у русских новой стратегии нацбезопасности, которую недавно подписал президент России Владимир Путин.
Журналисты отмечают, что главная цель документа - защитить Россию от влияния США и западных стран, а также от их "ценностей". Приближение НАТО к границам России вынудило страну взять курс на сближение с Индией и Китаем, сообщает RT со ссылкой на DS.
В стратегии также говорится, что Запад использует социально-экономические проблемы России для того, чтобы расколоть общество и радикализировать протест.
Австрийское издание полагает, что теперь Россия ещё сильнее будет стремиться к интеграции с Индией и Китаем.
Отметим, что многие западные политики уже призывали США сменить политику в отношении России. Они утверждают, что санкции, военная активность в Чёрном море и воинственная риторика сближают Москву и Пекин, что создаёт огромную угрозу для Штатов. Однако это не убедило вашингтонских ястребов. США открыто называют Россию врагом и проводят военные учения, отрабатывая нападение на страну.

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