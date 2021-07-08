Австрийцы "раскусили" русских. Новая стратегия России может вызвать панику на Западе

Австрийцы "раскусили" русских. Новая стратегия нацбезопасности России может вызвать настоящую панику на Западе.

Австрийское издание Der Standard проинформировало западного читателя о появлении у русских новой стратегии нацбезопасности, которую недавно подписал президент России Владимир Путин.

Журналисты отмечают, что главная цель документа - защитить Россию от влияния США и западных стран, а также от их "ценностей". Приближение НАТО к границам России вынудило страну взять курс на сближение с Индией и Китаем, сообщает RT со ссылкой на DS.

В стратегии также говорится, что Запад использует социально-экономические проблемы России для того, чтобы расколоть общество и радикализировать протест.

Австрийское издание полагает, что теперь Россия ещё сильнее будет стремиться к интеграции с Индией и Китаем.

Отметим, что многие западные политики уже призывали США сменить политику в отношении России. Они утверждают, что санкции, военная активность в Чёрном море и воинственная риторика сближают Москву и Пекин, что создаёт огромную угрозу для Штатов. Однако это не убедило вашингтонских ястребов. США открыто называют Россию врагом и проводят военные учения, отрабатывая нападение на страну.