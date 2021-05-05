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Главная / Политика

Австрийцы обвинили "нагадивший" России Евросоюз в лицемерии

05 мая 2021, 12:20  •  155 • Политика
Alexander Limbach via www.imago-/www.globallookpress.com
Брюссель демонстрирует явную непоследовательность в своих действиях, считают комментаторы
Жители Австрии раскритиковали руководство Евросоюза за действия против России. Так, местная газета Der Standart сообщила, что Брюссель вызвал посла РФ, отреагировав таким образом на встречные санкции Москвы в виде запрета на въезд в Россию для определенного списка высокопоставленных лиц со стороны Евросоюза.
Европейское руководство сообщило, что в действиях российской стороны не усматривается ни малейшего смысла в правовом поле. Речь идет о "необоснованных" и "политически мотивированных действиях" со стороны Кремля, заявил один из представителей Брюсселя.
Под публикацией многие читатели осудили действия европейского руководства, заявив о том, что Брюссель на протяжении многих лет "гадит" Москве по указке Соединенных Штатов, а затем выражает обиду из-за встречных мер.
"Лицемерие как оно есть! Когда осуществили нападение на Ирак, разгромив его до основания, санкций никто не увидел. Захватили Палестину – абсолютно то же самое. Аплодисменты Евросоюзу с его ценностями! Вот такого уважения он заслуживает!", "То, что Россия не собирается терпеть санкции и оскорбления от стран, верных американцам, вполне логично", "Брюссель желает, чтобы его все воспринимали сильным и беспристрастным партнером?", – пишут читатели в комментариях под публикацией".
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что растущая напряженность между Западом и Россией серьезно ударила по экономикам обеих сторон. Речь идет о многомиллиардных убытках в долларовом эквиваленте. Однако Москва принимает встречные меры, руководствуясь национальными интересами.

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