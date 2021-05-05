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Австрийцы напрямую заявили о лицемерии Европы: "Годами гадят России"

05 мая 2021, 14:10  •  141 • Политика
Читатели австрийской газеты Der Standard раскритиковали антироссийскую политику Евросоюза.
Брюссель действует предвзято. Так читатели австрийской газеты Der Standard раскритиковали антироссийскую политику Евросоюза.
Как отметил один из пользователей, сначала годами "гадят России, получив указание из Вашингтона, а потом обижаются, что Россия на это реагирует".
"Вполне понятно, что Россия не будет терпеть санкций, оскорблений и эмбарго со стороны верных США стран", - заявил другой пользователь.
Напомним, 30 апреля МИД России обнародовал имена восьми европейских чиновников, которым запретили въезд в страну. Подчёркивается, что такое решение Москвы связано с ограничениями против шести русских. Ограничения Брюссель ввёл в марте.

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