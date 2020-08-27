Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Доктор Мясников разобрал берлинский диагноз Навального: "Спусковой крючок у...
"Заговор молчания" против "автомата Лукашенко": Заказчика ре...
На Украине рассказали, что произойдет с ВСУ в случае вторжения в Крым
Мартынов намекнул, кто мог отравить Навального: "Какая специализация у Васи...
Главная / В мире

Австрийцам придётся раскошелиться? COVID-19 стал способом обогащения для туристов

27 августа 2020, 17:20  •  18 • В мире
Австрийцам придётся раскошелиться, если курортники выиграют суд. Отдыхающие придумали, как обогатиться на диагнозе COVID-19.
Ранее стало известно, что один из сотрудников горнолыжного курорта Ишгль в Австрии (федеральная земля Тироль) болен COVID-19. Положительным тест оказался ещё в конце февраля. Ответственные за здравоохранение в регионе об этом знали, но в соответствующие инстанции информацию не передали. Следовательно, не были приняты меры по обеспечению безопасности людей.
Теперь туристы из 45 стран, которые заразились COVID-19 во время отдыха на курорте Ишгль, намерены обратиться в суд. Коронавирусная инфекция может стать способом обогащения для них, ведь в некоторых исках люди требуют возмещения ущерба в размере 100 тысяч евро.
Телеканал n-tv приводит объяснения австрийского защитника прав потребителей Петера Кольбы, который рассказывает, что первые иски в суд будут направлены через месяц. Среди них есть и документы о косвенном ущербе после длительного лечения посетителей курорта в реанимации австрийских клиник.
По словам Кольбы, из-за отсутствия мер по сдерживанию распространения коронавируса заразилось около шести тысяч человек. Около тысячи из них выразили желание стать частными обвинителями на уголовном процессе. Придётся ли австрийцам раскошелиться, решит суд.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



18
Источник
Похожие новости
27 августа 2020, 01:45
НАТО вскрыло всю защиту? Минобороны Белоруссии обвинили в грандиозном промахе
27 августа 2020, 07:15
Битва за Крыма "до последней капли крови": После неосторожного слова Зеленского сенатор ответил
27 августа 2020, 09:05
Кукла Путина ударила американцев током
27 августа 2020, 00:45
Против разработчиков вакцины от коронавируса: США ввели санкции в отношении российских научных институтов
27 августа 2020, 14:30
«Пытались блокировать российский патруль»: Минобороны оценило инцидент с военными США в Сирии
27 августа 2020, 11:50
Госконтроль в Белоруссии нагрянул с проверкой к журналистам "КП"
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 августа 2020, 03:35
"Что задумал Путин?": Российский флот в Средиземном море вызвал панику у ту...
27 августа 2020, 03:35
Российские Ми-8 устроили военным США в Сирии "жёсткий прессинг" - видео
27 августа 2020, 01:45
НАТО вскрыло всю защиту? Минобороны Белоруссии обвинили в грандиозном промахе
27 августа 2020, 07:15
Путин попенял Европе из-за "отравления" Навального: Премьеру Италии пришлос...
27 августа 2020, 06:20
Предвыборный расклад в Славянске. Возвращение Штепы и разброд в оппозиции
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 августа 2020, 20:50
Пощады провокаторам больше не будет: Лукашенко дал прямой приказ военным
22 августа 2020, 00:40
"Сначала я помогу с "жёлтыми жилетами": Лукашенко отплатил Макрону его же монетой
21 августа 2020, 20:05
"Об этом не говорят": что США потребовали за помощь по ленд-лизу
25 августа 2020, 19:30
Кедми назвал главного шефа Украины и поставил диагноз: "Не просуществует и 5 минут"
25 августа 2020, 17:40
Биотуалет - опасное место для секса. Проверенно парой из Хмельницка
22 августа 2020, 11:40
"И эти люди Белоруссией управлять будут?": Слова Тихановской о Крыме взбесили Сатановского
24 августа 2020, 09:35
После "неудобной правды" об анализах Навального опубликовали и видео с отказом немецких врачей
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.