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Австрийцам придётся раскошелиться? COVID-19 стал способом обогащения для туристов
27 августа 2020, 17:20 • 18 • В мире
Австрийцам придётся раскошелиться, если курортники выиграют суд. Отдыхающие придумали, как обогатиться на диагнозе COVID-19.
Ранее стало известно, что один из сотрудников горнолыжного курорта Ишгль в Австрии (федеральная земля Тироль) болен COVID-19. Положительным тест оказался ещё в конце февраля. Ответственные за здравоохранение в регионе об этом знали, но в соответствующие инстанции информацию не передали. Следовательно, не были приняты меры по обеспечению безопасности людей.
Теперь туристы из 45 стран, которые заразились COVID-19 во время отдыха на курорте Ишгль, намерены обратиться в суд. Коронавирусная инфекция может стать способом обогащения для них, ведь в некоторых исках люди требуют возмещения ущерба в размере 100 тысяч евро.
Телеканал n-tv приводит объяснения австрийского защитника прав потребителей Петера Кольбы, который рассказывает, что первые иски в суд будут направлены через месяц. Среди них есть и документы о косвенном ущербе после длительного лечения посетителей курорта в реанимации австрийских клиник.
По словам Кольбы, из-за отсутствия мер по сдерживанию распространения коронавируса заразилось около шести тысяч человек. Около тысячи из них выразили желание стать частными обвинителями на уголовном процессе. Придётся ли австрийцам раскошелиться, решит суд.
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