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Австрийского дипломата заподозрили в передаче данных по "Новичку"

22 октября 2021, 20:15  •  131 • Политика
Фото: I-Images / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
СМИ заявили об утечке информации, подготовленной в ОЗХО
Австрийский дипломат Йоханнес Петерлик отстранен от своей должности после того, как его заподозрили в передаче информации о паралитическом веществе "Новичок" одному из представителей иностранных ведомств. Об этом сообщают австрийские СМИ.
В настоящее время Вена заниматся расследованием дела о злоупотреблении служебного положения, в котором Петерлик проходит в качестве фигуранта.
Известно, что до этого момента Петерлик работал послом Австрии в Джакарте. Его обвиняют в разглашении служебной тайны. Журналисты заявили, что фигурант передал информацию о "Новичке" экс-менеджеру немецкой платежной системы Яну Марсалеку, который находится в бегах после ареста своих коллег.
По информации австрийской газеты Kurier, чиновник передал ряд конфиденциальных документов, которыми еще в июле "хвастался" перед Великобританией. В папке содержатся данные, подготовленные ОЗХО после истории с Сергеем Скрипалем.
 "Утверждается, что документ передали в департамент по разоружению МИД. Предполагается, что имеются признаки причастности к утечке документа в руки Марсалека", – заявляет источник.
В сентябре стало известно о том, что Министерство иностранных дел Великобритании вызвало советника-посланника посольства Российской Федерации Ивана Володина. В МИД решили обсудить новые обстоятельства по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля с его дочерью Юлией. В тот же день Лондон обвинил в инциденте генерала Главного разведуправления Дениса Сергеева, заявив о том, что последний якобы действовал под псевдонимом "Сергей Федотов".

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