Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крым откуда не ждали. Украину снова лишают земель, и Россию обвинить не получитс...
Сатановский о захвате Донбасса: "Пёс шелудивый" задумал войну и падени...
Города утонут: Американцы замерли в ожидании "мегакатастрофы"
Время есть до Нового года: Киев предъявил Москве ультиматум
Главная / В мире

Австрийский канцлер поделился эмоциями от теста на COVID-19 и стал объектом насмешек

08 декабря 2020, 22:25  •  53 • В мире
Канцлер Австрии Себастьян Курц сдал тест на коронавирус и поделился эмоциями в соцсетях. Его сначала упрекнули, а потом высмеяли.
Telegram-канал "Вы слушали Маяк" поделился "радостью канцлера Курца". В посте представлен скриншот идентифицированной Twitter-страницы австрийского канцлера.
"Я счастлив, что благодаря тестам выявлена 1 тысяча австрийцев с позитивным диагнозом на COVID-19", - привели авторы поста перевод одной из фраз политика.
Скриншот: Telegram/@youlistenedmayak
Через несколько часов пост на странице канцлера Австрии исчез. Однако осталось сообщение, где Курц рассказывает о сданном им в венском центре Messe Halle тесте на COVID-19. Политик признался: наконец он получил представление, как проводятся эти тесты. Он также поблагодарил военных, волонтёров и других людей, кто участвует в борьбе с коронавирусом.
В комментариях пользователи молчать не стали и высказали всё, что думают о канцлере своей страны. Без насмешек и упрёков не обошлось.
"Спасибо за публичное заявление о том, что до сегодняшнего дня вы и не представляли, как будет проводиться такой тест", - написал @da_Christoph_G.
"Разве не вы запустили массовое тестирование? Очень печально, что вы понятия не имели, как оно делается", - прокомментировал твит @saw161173.
"А разве не вы утверждали, что еженедельно проходите тестирование на COVID-19? Зачем вы лжёте гражданам?" - возмущённо спросил @ErnstSaurer.
"Нашему канцлеру всегда нужно маленькое шоу. Интересно, присутствовал ли [во время сдачи теста] его личный фотограф, чтобы сделать красивые снимки?" - поинтересовался @Eduard12472328.
Обсудить
Читать комментарии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



53
Источник
Похожие новости
08 декабря 2020, 05:55
Ракеты долетят до Москвы: Россия готовит Крымский заслон
08 декабря 2020, 13:15
Игрушки кончились: Запад разобрался в военной стратегии русских
08 декабря 2020, 05:55
Русские корабли измотали королевский флот одним своим присутствием. Адмирал пожаловался
08 декабря 2020, 09:35
Крики Сатурна попали в рейтинг самых пугающих звуков космоса. Учёные до сих пор разгадывают тайну
08 декабря 2020, 02:15
Британских детей "лечили" сменой пола. Один врач возмутился и… оказался на пороге увольнения
08 декабря 2020, 00:20
«Будут продолжать милитаризацию региона»: какова цель учений США и Японии Yama Sakura 79
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 декабря 2020, 01:05
Вуз отрёкся, суд арестовал: Учёный из известной династии обвинён в госизмене
03 декабря 2020, 09:30
Киев предупредили о последствиях "блицкрига" в Донбассе: "Церемониться больше никто не будет"
07 декабря 2020, 03:20
Города утонут: Американцы замерли в ожидании "мегакатастрофы"
02 декабря 2020, 12:25
Решение ЕСПЧ вскрыло ложь Киева в деле о крушении MH17 - политолог
04 декабря 2020, 22:10
Ветеран "Альфы" назвал причину инцидента на границе Украины и России
07 декабря 2020, 00:35
Украинский политик раскрыл детали «плана Б» Зеленского по Донбассу
06 декабря 2020, 09:00
Донбасс предложил в ООН свой "план Б" – новый референдум
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.