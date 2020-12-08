Австрийский канцлер поделился эмоциями от теста на COVID-19 и стал объектом насмешек

Telegram-канал "Вы слушали Маяк" поделился "радостью канцлера Курца". В посте представлен скриншот идентифицированной Twitter-страницы австрийского канцлера.

"Я счастлив, что благодаря тестам выявлена 1 тысяча австрийцев с позитивным диагнозом на COVID-19", - привели авторы поста перевод одной из фраз политика.

Скриншот: Telegram/@youlistenedmayak

Через несколько часов пост на странице канцлера Австрии исчез. Однако осталось сообщение, где Курц рассказывает о сданном им в венском центре Messe Halle тесте на COVID-19. Политик признался: наконец он получил представление, как проводятся эти тесты. Он также поблагодарил военных, волонтёров и других людей, кто участвует в борьбе с коронавирусом.

В комментариях пользователи молчать не стали и высказали всё, что думают о канцлере своей страны. Без насмешек и упрёков не обошлось.

"Спасибо за публичное заявление о том, что до сегодняшнего дня вы и не представляли, как будет проводиться такой тест", - написал @da_Christoph_G.

"Разве не вы запустили массовое тестирование? Очень печально, что вы понятия не имели, как оно делается", - прокомментировал твит @saw161173.

"А разве не вы утверждали, что еженедельно проходите тестирование на COVID-19? Зачем вы лжёте гражданам?" - возмущённо спросил @ErnstSaurer.

"Нашему канцлеру всегда нужно маленькое шоу. Интересно, присутствовал ли [во время сдачи теста] его личный фотограф, чтобы сделать красивые снимки?" - поинтересовался @Eduard12472328.