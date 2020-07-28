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Австрийский эксперт: Запад помог Крыму вернуться в состав России

28 июля 2020, 10:05  •  43 • Политика
Ласточкино гнездо, Крым. Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com
Воссоединение с РФ спасло жителей полуострова от геноцида
Действия европейских государств подтолкнули Крымскую республику к воссоединению с Россией, уверен австрийский политолог и публицист Марко Майер.
Как отметил эксперт, именно Запад поддерживал госпереворот на Украине и приход к власти националистов. В итоге геноцид по отношению к проживающим на полуострове россиянам привел к отделению региона и возвращению его в состав России. По этой же причине Донбасс начал противостоять Киеву.
Политолог также обратил внимание на то, что Россия не могла позволить западной коалиции создать военную базу на полуострове. Если бы республика осталась во составе Незалежной, такой вариант развития событий был вполне вероятен.
Марко призывает европейских лидеров признать, что Россия не является врагом Запада. Как отметил австрийский эксперт, антироссийские настроения в Европе подогревают политики, имеющие связи с США, пишет Contra Magazin.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как к теме Крыма относятся белорусский оппозиционеры. Так, участница предвыборной гонки Светлана Тихановская заявила, что не хочет "раскалывать общество", и отказалась комментировать вопрос принадлежности полуострова.

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