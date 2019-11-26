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Австрийские школьники рассказали, почему мечтают выучить русский язык
26 ноября 2019, 16:39 • 113 • В мире
В этом учебном году в расписании учащихся школы австрийского городка Санкт-Вольфганг появился дополнительный предмет - русский язык. Школьники рассказали, почему они с удовольствием учат русские приветствия и знакомятся с русской культурой.
Ничего удивительного: знание русского языка является здесь серьёзным подспорьем: "Для нас изучение русского является большим преимуществом, поскольку в Австрию приезжает много туристов из России, чтобы отдохнуть на наших курортах", - рассказали учащиеся журналистам местного издания Mein Bezirk.
Новый предмет вызвал такой интерес у учащихся, что пришлось разделить желающих на 2 группы. У каждой группы - по 2 часа занятий в неделю.
Русский язык интересен европейцам ещё и потому, что его алфавит основан не на латинице, а на кириллице, кроме того, это славянский язык, в то время как остальные иностранные языки, которые изучают в санкт-вольфгангской школе, романские. Поэтому, когда рядом с испанским, итальянским, английским и французским в расписании появился русский язык, дети искренне обрадовались.
Интерес к русскому языку растёт и в других странах - в Германии, например, недавно мероприятие, посвящённое русскому языку, превратилось в настоящий праздник с песнями, плясками и дегустацией русских национальных блюд.
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