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Австрийские антирекорды

27 ноября 2021, 01:40  •  95 • В мире
Австрия – первая страна на Западе, где инакомыслие становится нетерпимым
Уже несколько недель Австрия занимает первое место в антирейтинге европейских стран по относительному показателю заболеваемости коронавирусом. Число заболевших с диагнозом COVID-19 за неделю с 16 по 23 ноября составило 98.878 человек, прирост за неделю – 24%. Прирост смертности инфицированных вирусом за неделю – 28%.
По относительным показателям смертности с ковидом Австрия находится где-то в середине списка европейских стран (33 смерти в расчете на 1 миллион жителей за неделю). Наиболее высокие в Европе относительные показатели зафиксированы в следующих странах: Болгария – 138; Латвия – 109; Хорватия – 108; Украина – 103. Наиболее низкие: Франция – 5; Италия – 7; Испания – 2. Для сведения: в России – 60.
А вот по относительному уровню заболеваемости Австрия находится на первом месте в Европе с показателем 10.892 человека на 1 миллион жителей (заболевшие за ту же неделю 16-23 ноября), если не брать в расчет микроскопическое государство Гибралтар, там этот показатель составил 11.402. За Австрией в антирейтинге следуют: Словения – 10.634; Чехия – 9.986; Словакия – 9.379; Бельгия – 9.089. А вот самые благополучные страны Европы по этому показателю: Швеция – 734; Испания – 846; Италия – 1.106; Белоруссия – 1.339. Для сведения: в России – 1.765.
На 22 ноября прививками (как полными, так и частичными) было охвачено 68,76% населения Австрии. Полную вакцинацию (два укола) прошли 64,33% жителей страны. Это меньше, чем почти у всех стран Западной Европы. Вот данные по некоторым из них (полностью вакцинированные в % к общей численности населения): Португалия – 87,89; Испания – 80,26; Нидерланды – 73,42; Франция – 71,32; Великобритания – 67,52; Германия – 67,22. «Отстают» Польша – 53,64; Словакия – 42,74; Румыния – 37,70. Кстати, в Белоруссии, где один из самых низких показателей заболеваемости в Европе, также один из самых низких показателей полной вакцинации – 25,68%. Для сведения: в России показатель равняется 36,95%.
В Австрии в этом году действовали чуть ли не на постоянной основе некоторые ограничения, предназначенные сдерживать распространение заразы. Например, для допуска на многолюдные мероприятия, в бары и некоторые учреждения надо было предъявить один из трех документов: свежий отрицательный тест на коронавирус, сертификат вакцинации, справку о перенесенной коронавирусной инфекции. Однако этого оказалось недостаточно. Кажется, Австрия стала первой страной, которая открыла четвертый «сезон локдаунов» в Европе.
В середине ноября новоиспеченный канцлер Австрии Александр Шалленберг объявил, что, начиная с 22 ноября, в стране опять вводится режим «общенациональной изоляции», т. е. всеобщий карантин. С середины месяца уже действовала «частичная изоляция» для тех, кто не вакцинирован (около 2 миллионов взрослых граждан). Новый режим предусматривает максимальную изоляцию граждан, фактическую парализацию работы многих частных и государственных учреждений. У людей сохраняется лишь возможность кратких выходов за продуктами в магазины и лекарствами в аптеки. Предположительно локдаун продлится 20 дней. Примечательно, что ещё несколько месяцев назад власти торжественно заявляли, что после полного вакцинирования все ограничения с граждан Австрии будут сняты (но об этом говорил предыдущий канцлер Себастьян Курц, ему пришлось оставить свой пост).
До последнего времени в Австрии не было режима обязательной вакцинации, как в США. В августе-сентябре по стране был организован сбор подписей под обращением в парламент Австрии против введения обязательной вакцинации. Параллельно была инициирована петиция с требованием сделать вакцинацию обязательной. Первая петиция набрала 269 тысячи голосов и была 27 сентября передана в Национальный совет республики (нижняя палата парламента). Вторая петиция до финиша не дошла (набрала 65 тысяч голосов; по закону минимальное количество голосов должно быть 100 тысяч).
Однако власти Австрии не бездействовали. Новый канцлер огласил план всеобщей обязательной вакцинации одновременно с объявлением четвертого локдауна: «Несмотря на интенсивную кампанию в СМИ… нам не удалось убедить достаточное количество людей пройти вакцинацию …слишком много политических сил в этой стране, которые открыто и яростно противостоят этому (всеобщей вакцинации. – В.К.)… Это безответственно… Это на самом деле атака на нашу систему здравоохранения. Из-за этих радикальных антиваксеров и из-за фейковых новостей слишком многие из нас не прошли вакцинацию. Мы не хотим пятой волны». И далее: «Мы инициируем обязательную вакцинацию по всей стране, [которая] вступит в силу с 1 февраля 2022 года».
В СМИ уже появились детали оглашенного канцлером плана. Те, кто по-прежнему не будет вакцинирован после 1 февраля, могут быть приговорены к штрафу до 3600 евро (4000 долларов США) или тюремному заключению сроком на четыре недели. План предусматривает не только вакцинацию, но и ревакцинацию. За уклонение от последней – также санкции: штраф в размере до 1450 евро (1600 долларов США) или четырехнедельное тюремное заключение. До такого не додумались даже в Израиле: там «бустерные» (дополнительные) прививки не рассматриваются как обязательные.
Может быть, Австрию кто-то решил использовать в качестве испытательного полигона для отработки 100-процентной принудительной вакцинации по всему миру? На планете есть уже территория со 100-процентной вакцинацией населения. Это Гибралтар (о нём в следующей статье), но там власти обошлись без штрафов, тем более без тюремного заключения.
Между тем 2 миллиона граждан Австрии, которые не вакцинировались, сдаваться не собираются. В стране растёт напряженность. В субботу, 20 ноября, в Австрии прошла демонстрация, в которой участвовали от 40 000 до 100 000 человек, протестовавших против изоляции и обязательной вакцинации. Демонстрации была разогнана полицией.
На заявление австрийского канцлера обратили внимание многие. Ещё в середине ноября, когда в Австрии был объявлен обязательный локдаун для непривитых, президент Хорватии Зоран Миланович назвал это «беснованием» и «фашизмом». 22 ноября издание Natural News опубликовало статью Austria first Western country to force covid “vaccines” on all citizens … dissent will not be tolerated (Австрия первая западная страна, которая навязывает «вакцины» от COVID всем гражданам... инакомыслие не будет терпимым). Автор статьи Этан Хафф (Ethan Huff) квалифицирует планируемую принудительную вакцинацию в Австрии как «фашизм». Он пишет: «Якобы растут новые «случаи» китайского вируса, что является оправданием этой последней волны фашизма». 23 ноября Этан Хафф опубликовал еще одну статью с очень броским названием: VACCINE MARTIAL LAW IS HERE: Austria announces total police state lockdown, mandatory covid “vaccination” for entire population (ВОЕННЫЙ ЗАКОН О ВАКЦИНАХ ЗДЕСЬ: Австрия объявляет локдаун тоталитарного полицейского государства и обязательную «вакцинацию» от COVID для всего населения). Политика властей Австрии без обиняков названа «фашистской».
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А 19 ноября на сайте Life Site News была опубликована статья VACCINE MARTIAL LAW IS HERE: Austria announces total police state lockdown, mandatory covid “vaccination” for entire population (Австрия стала первой западной страной, в которой прививка от COVID стала обязательной для всех граждан). Статья собрала несколько сот комментариев. «Из Австрии сначала прибыл Гитлер, теперь Шалленберг», – пишет один комментатор. «Разве Австрия не были первой страной, в которой были созданы лагеря смерти?» – спрашивает другой.
P.S. Партия свободы, третья по величине в парламенте, заявила, что собирается провести в субботу, 27 ноября, очередную акцию протеста против введенных ограничений и планируемой принудительно вакцинации.
Заглавное фото: REUTRES/Leonhard Foeger
Валентин КАТАСОНОВ

Фонд Стратегической Культуры

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