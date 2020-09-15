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Австрия возвращает масочный режим: Курц напугал страну, объявив вторую волну COVID-19
15 сентября 2020, 00:25 • 68 • В мире
Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил начало второй волны эпидемии COVID-19 в стране. С 14 сентября власти снова вводят жёсткий масочный режим. Жители боятся нового витка экономического кризиса.
Несмотря на то что за всю пандемию в Австрии от коронавируса умерло чуть более 750 человек, а почти 27 тысяч благополучно вылечились, власти страны поспешили объявить начало второй волны коронавируса. По словам канцлера Себастьяна Курца, среднесуточное число заболевших ежедневно увеличивается и скоро достигнет 1000 человек.
Заявление Курца на тему пандемии цитирует Австрийское агентство печати. Канцлер подчеркнул, что особенно драматичная ситуация в Вене - на неё приходится около половины всех новых случаев.
С 14 сентября в Австрии возобновляют обязательное ношение защитных масок в общественных местах - ранее требование распространялось только на магазины и общественный транспорт. Курц предупредил граждан о "трудных осени и зиме" и попросил австрийцев соблюдать социальную дистанцию.
Слова канцлера вызвали волну возмущения в австрийском обществе. "Ну всё, опять понеслось", - комментируют пользователи Facebook публикации с заявлением Курца. Многие опасаются, что вторая волна коронавируса спровоцирует вторую волну банкротств и ухудшения уровня жизни людей.
Российские граждане тоже не обрадовались новости и ставят слова Курца под сомнение: "Интересно, почему все эти волны объявляют политики, а не врачи, которые даже о них не знают?"
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