Австрия возвращает масочный режим: Курц напугал страну, объявив вторую волну COVID-19

Несмотря на то что за всю пандемию в Австрии от коронавируса умерло чуть более 750 человек, а почти 27 тысяч благополучно вылечились, власти страны поспешили объявить начало второй волны коронавируса. По словам канцлера Себастьяна Курца, среднесуточное число заболевших ежедневно увеличивается и скоро достигнет 1000 человек.

Заявление Курца на тему пандемии цитирует Австрийское агентство печати. Канцлер подчеркнул, что особенно драматичная ситуация в Вене - на неё приходится около половины всех новых случаев.

С 14 сентября в Австрии возобновляют обязательное ношение защитных масок в общественных местах - ранее требование распространялось только на магазины и общественный транспорт. Курц предупредил граждан о "трудных осени и зиме" и попросил австрийцев соблюдать социальную дистанцию.

Слова канцлера вызвали волну возмущения в австрийском обществе. "Ну всё, опять понеслось", - комментируют пользователи Facebook публикации с заявлением Курца. Многие опасаются, что вторая волна коронавируса спровоцирует вторую волну банкротств и ухудшения уровня жизни людей.

Российские граждане тоже не обрадовались новости и ставят слова Курца под сомнение: "Интересно, почему все эти волны объявляют политики, а не врачи, которые даже о них не знают?"