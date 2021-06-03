Австрия видит свою выгоду в строительстве "Северного потока-2"

Австрия поддержала отмену санкций по "Северному потоку-2". Об этом сказал канцлер страны Себастьян Курц в ходе Петербургского международного экономического форума.

Канцлер Австрии Себастьян Курц одобрил отказ санкций США в отношении "Северного потока-2". Он объяснил такое отношением выгодой строительства газопровода для экономики Австрии. Об этом сообщает ТАСС.

Курц участвует в качестве европейского высокопоставленного гостя в пленарном заседании ПМЭФ.

"Мы, как и Германия, продолжаем поддерживать "Северный поток – 2", потому что это отвечает нашим экономическим интересам", - сказал он, отвечая на вопрос о поддержке Австрией данного проекта.

Канцлер Австрии также подчеркнул, что "Северный поток-2" способствует обеспечению энергетической безопасности Европы.

Вашингтон ввел санкции в отношении двух русских компании, одного учреждения и 13 судов, которые связаны со строительством "Северного потока-2". Но при этом США не стали вводить санкции относительно компании-оператора Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.



