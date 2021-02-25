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Австрия предложила ЕС ввести ковид-паспорта, чтобы "жить относительно нормально"

25 февраля 2021, 01:15  •  41 • В мире
Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил ввести "зелёные паспорта" для привившихся от коронавируса или тех, кто уже переболел. По его словам, такая система уже реализована Израилем, и ЕС также должна перенять этот опыт.
Австрия предложила Европе ввести "зелёные паспорта". Как заявил канцлер Себастьян Курц, данный документ позволит гражданам ЕС жить относительно нормально - свободно путешествовать и посещать рестораны, культурные заведения и останавливаться в гостиницах.
Курц отметил, что в Израиле практику ковид-паспортов уже внедрили. По словам австрийского политика, данный документ будет выдаваться тем, кто уже привился от коронавируса, переболел или же имеет отрицательный тест.
Он намерен внести своё предложение на рассмотрение Совета ЕС.
"Конкретно это представляет из себя цифровое решение, то есть у каждого должна быть возможность удостоверить личность со смартфона, таким образом, жить относительно нормально", - объявил Курц, отметив, что даже если идея не будет поддержана в Евросоюзе, то Австрия точно готова её реализовать.

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