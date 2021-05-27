Австрия отказалась стать колонией США

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Попасть в подчинение другой крупной державы Вена также не хочет

Европейцы должны иметь гордость и вести собственную политику на мировой арене, а не быть в подчинении какой-либо сильной державы. Об этом заявил президент Австрии Александер Ван дер Беллен в четверг, 27 мая.

По его словам, сейчас все идет к тому, что через 10-20 лет в мире будет несколько сильных игроков. В их числе теоретически мог бы оказаться и Евросоюз, но есть проблема – членам ЕС не хватает согласованности действий в плане обороны и внешней политики.

В связи с этим президент Австрии призвал европейцев усиливать координацию.

"Я не хочу, чтобы мы становились колонией США, или Китая, или России, или кого-либо еще",

– подчеркнул политик. Политик в ходе встречи в Вене с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. Ван дер Беллен отметил, что до 1959 г. сам был гражданином Эстонии, потому что его предки бежали из России после революции 1917 года. Но потом им пришлось покинуть и прибалтийскую республику, потому что туда "постучался Сталин".

Ранее в МИД Австрии заявили, что отношения РФ и ЕС находятся на низком уровне, потому что Москва в них не заинтересована. Эти слова опровергла представитель МИД РФ Мария Захарова.