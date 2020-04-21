Австрия и Германия снимают карантин

В мае в обеих странах начнётся возвращение к привычной жизни

Правительство канцлера Австрии Себастьяна Курца приняло решение начать поэтапное снятие карантинных ограничений, в результате которых закрываются производства и люди лишаются работы.

В сравнении с другими странами восприятие опасности эпидемии в Австрии выглядит более спокойным. Число выздоровевших превышает число заболевших. В клиниках имеется всё необходимое для излечения тяжелобольных. Всего в Австрии заразились около 15 тысяч человек, из них около 11 тысяч уже прошли курс лечения и признаны здоровыми. Умерли 470 человек. Австрийские больницы располагают 20 000 свободных мест в инфекционных палатах для больных CОVID-19.

В конце марта эпидемия в Австрии перевалила пик и пошла на снижение. Вот динамика:

– 1 марта: 64 зараженных в день;

– 29 марта: 472 зараженных в день;

– 20 апреля: 46 зараженных в день.

С 21 апреля все магазины в Австрии площадью до 400 квадратных метров, а также садовые и строительные рынки могут начать торговлю. Это означает, что около 80% розничных торговцев возвращаются к нормальному труду. Только в Вене открываются сразу 4500 магазинов. При этом должны соблюдаться следующие правила:

– ношение масок продавцами и покупателями;

– установление расстояния между продавцом и покупателем не менее 1 метра;

– ограничение количества покупателей в магазине (на каждого покупателя должно приходиться около 20 квадратных метров свободной площади; продавцы, допускающие в помещение слишком много покупателей, штрафуются в размере до 3600 евро;

– обязательное ношение масок в транспорте;

– ограничение часов работы магазинов (с 7.40 до 19.00).

Второй этап снятия ограничений начнётся 2 мая; с этого дня будет открыта вся торговая сеть, возобновят работу парикмахерские. На третьем этапе, который начнётся 15 мая, откроются кафе и рестораны. Если всё пойдет по плану и тенденция к сокращению количества заболеваний коронавирусом сохранится, уменьшатся и общие медико-статистические показатели заболеваемости.

В Германии федеральное правительство и правительства земель договорились о том, что с 20 апреля могут начать открываться после вынужденного перерыва малые и средние магазины с площадью до 800 кв. метров. Возобновляется учёба в выпускных классах средних школ. Однако ограничения на контакты и правила соблюдения дистанции сохраняются до 3 мая.

На видеоконференции президиума ХДС Ангела Меркель заявила, что недовольна послаблениями в отдельных землях. По её мнению, открытие магазинов повышает риск остановки падения числа заражений и создаёт возможность второй волны, а также повод к безответственному отношению к общим правилам; многие люди перестанут ограничивать контакты.

На 30 апреля назначены переговоры между правительством ФРГ и федеральными землями по оценке целесообразности дальнейшего снятия ограничений.

Президиум ХДС подверг критике планы социал-демократического правительства земли Рейнланд Пфальц открыть зоопарки и торговые зоны (Shopping-Malls), а также разрешить проводить партийные мероприятия СДПГ. Под критику попало и правительство земли Северный Рейн –Вестфалия, которое разрешило торговлю мебельным магазинам и специализированным детским торговым центрам, зачастую превышающим допущенный норматив в 800 квадратных метров. Объявлено о строгой необходимости продолжения ношения масок, соблюдения социальной дистанции и тщательной личной гигиене с повышенными обязательствами относительно контактов с дверными ручками и незнакомцами.

В Германии, как и в Австрии, эпидемия в первых числах апреля перевалила через пик и пошла на убыль:

– 20 марта: 1935 заражённых в день;

– 2 апреля: 6824 зараженных в день;

– 20 апреля: 1000 зараженных в день.

Всего по состоянию на 20 апреля в Германии было зафиксировано 145 743 случая заражения коронавирусом. Сейчас в активной фазе болезни находятся 49 602 пациента. Полностью излечились 91500 человек. Погибших 4642. Уровень летальности – 3.19 %.

Правительство приняло решение о начале снятия ограничений с учётом твёрдо установившейся тенденции к сокращению числа зараженных, но призывает к осторожности и не спешит выдавать обнадёживающие прогнозы. Земельные правительства со своей стороны с нетерпением ожидают снятия основных ограничений для малого и среднего бизнеса.

Послабления в каждой отрасли и каждой сфере производства будут иметь свои особенности, свою очередность, но уже ясно – в мае в Германии вслед за Австрией начнётся возвращение к привычной жизни. Возможно, во второй половине сентября мы увидим и Октоберфест (ежегодный народный фестиваль в Мюнхене), и прочие, гораздо более важные мероприятия, требующие скопления большой массы людей. Если только… не будет запущена вторая волна пандемии.