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Австрия готова сдать бежавшего из России замминистра: Дело о 450 млн сдвинется с мёртвой точки
25 февраля 2021, 16:50 • 148 • Политика
Австрия готова сдать России бежавшего из страны замминистра. Дело о хищении 450 млн рублей может, наконец, сдвинуться с мёртвой точки.
Власти Австрии арестовали для дальнейшей экстрадиции бывшего российского чиновника Бориса Мазо, который ранее занимал пост заместителя министра культуры России. На родине он проходит фигурантом уголовного дела о хищении 450 млн рублей, которые государство выделило на строительство нескольких зданий и фондохранилища Эрмитажа.
Адвокаты Мазо пытаются сорвать экстрадицию под предлогом того, что транспортировка их подзащитного создаёт угрозу для его жизни. Впрочем, убедить в этом суд можно будет только в том случае, если защита предоставит эксперта, который подтвердит слова юристов.
Отметим также, что выдачи экс-чиновника добивается не только Россия, но и Испания. Мадрид подозревает Мазо в отмывании денег. В частности, как полагают испанские следователи, мужчина приобрёл недвижимость в Испании за 4 млн евро. Предполагается, что данные средства были получены незаконным путём.
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