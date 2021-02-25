Австрия готова сдать бежавшего из России замминистра: Дело о 450 млн сдвинется с мёртвой точки

Австрия готова сдать России бежавшего из страны замминистра. Дело о хищении 450 млн рублей может, наконец, сдвинуться с мёртвой точки.

Власти Австрии арестовали для дальнейшей экстрадиции бывшего российского чиновника Бориса Мазо, который ранее занимал пост заместителя министра культуры России. На родине он проходит фигурантом уголовного дела о хищении 450 млн рублей, которые государство выделило на строительство нескольких зданий и фондохранилища Эрмитажа.

Решение об экстрадиции вступило в силу. Это подтвердил Высший земельный суд. Господин Мазо находится под арестом для экстрадиции, - подтвердила агентству ТАСС вице-председатель земельного суда Вены Кристина Зальцборн.

Адвокаты Мазо пытаются сорвать экстрадицию под предлогом того, что транспортировка их подзащитного создаёт угрозу для его жизни. Впрочем, убедить в этом суд можно будет только в том случае, если защита предоставит эксперта, который подтвердит слова юристов.

Отметим также, что выдачи экс-чиновника добивается не только Россия, но и Испания. Мадрид подозревает Мазо в отмывании денег. В частности, как полагают испанские следователи, мужчина приобрёл недвижимость в Испании за 4 млн евро. Предполагается, что данные средства были получены незаконным путём.