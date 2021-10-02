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Австралию накачивают "ядерной" начинкой: Из Пакистана выдали предупреждение

02 октября 2021, 18:29  •  159 • Политика
Запад накачивает Австралию "ядерной" начинкой. Из Пакистана выдали предупреждение: прекратите распространять ядерное оружие.
Председатель комитета обороны Сената Пакистана Мушахид Хуссейн Сайед раскритиковал созданный США, Великобританией и Австралией военный союз AUKUS, в рамках которого Вашингтон собирается предоставить Канберре атомные подводные лодки.
Он обратил внимание, что эти планы нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия, ведь Австралия не является ядерной державой. Таким образом США и Великобритания "сеют семена новой холодной войны" и создают угрозу для возникновения новых конфликтов - на этот раз в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает "Синьхуа".
Сайед выразил уверенность, что вступление в AUKUS лишь создаст новые проблемы для Австралии.
Ранее сообщалось, что США, Великобритания и Австралия создали новый военный альянс. При этом эти страны не предупредили о своих планах Евросоюз, который узнал обо всём уже постфактум. Больше всего от формирования AUKUS пострадала Франция, у которой сорвался крупнейший в её истории военный контракт с Австралией. После этого Париж инициировал изменение стратегии НАТО, чтобы военный блок был более независим от США.

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