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Журналист поделился сенсационными новостями

Якобы отравленный бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль стал отличным поводом для бесконечных нападок на Россию со стороны западных партнеров. Британия с большим удовольствием использовала эту мутную историю против нашей страны. Сейчас неожиданно выясняется, что Лондон во многом врал и занимался выкрикиванием пустых заявлений.



Любопытную информацию удалось раскопать известному австралийскому журналисту Джону Хелмеру. Эксперт давно наблюдает за скандалами и разборками вокруг Скрипаля. В статье, которую он посвятил этому делу, рассказывается, что представители британского правительства нагло врали по поводу наших сограждан, которых обвинили в использовании яда "Новичок".

Хелмер напомнил, что за последние годы госслужащие из Великобритании не раз заявляли, что Евросоюз якобы выдал ордера на задержание трех россиян: хорошо известной парочки "супергероев" Александра Петрова и Руслана Боширова, а также Дениса Сергеева. Однако выяснилось, что, на самом деле, никаких ордеров никто не выдавал. Любопытно, что британцы, рассказывая о документах на арест, отказывались предоставлять какие-либо доказательства. Теперь понятно, почему – все это было враньем.

Журналист пояснил, что агентство Евросоюза по сотрудничеству в области уголовного правосудия в курсе оформления всех документов подобного рода. Недавно представитель Евроюста Тон ван Лиероп признался, что в базах агентства нет никакой информации об ордерах на задержание наших сограждан. Как резюмировал Хелмер, выходит, громкие высказывания британских чиновников оказались простым сотрясанием воздуха.

К слову, недавно австрийского дипломата заподозрили в передаче данных по "Новичку". В прессе писали об утечке информации, подготовленной в ОЗХО.