Австралийка сказала парню, что уходит от него, а он тут же разбогател

Австралиец по имени Кенни следил за скачками лошадей на Мельбурнском кубке, и в этот момент его девушка заявила, что хочет расстаться с ним. Мужчина увлекся выяснением отношений и не сразу понял, что скакуны, на которых он сделал ставку, пришли к финишу первыми.

Когда девушка пошла к выходу из казино "Корона", в котором следили за скачками, мужчина проверил свой аккаунт и увидел, что получил выигрыш. Узнав о его победе, девушка решила задержаться, и мужчина угощал ее напитками до конца вечера, после чего пара все-таки разошлась.

Призовые деньги победитель планирует потратить на приобретение жилья, рассказал Кенни.