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Австралийка сказала парню, что уходит от него, а он тут же разбогател

09 ноября 2019, 01:54  •  215 • В мире
Житель австралийского Мельбурна выиграл на скачках 800 тысяч австралийских долларов. Это произошло спустя считаные минуты после расставания с девушкой, пишет Daily Mail.
Австралиец по имени Кенни следил за скачками лошадей на Мельбурнском кубке, и в этот момент его девушка заявила, что хочет расстаться с ним. Мужчина увлекся выяснением отношений и не сразу понял, что скакуны, на которых он сделал ставку, пришли к финишу первыми.
Когда девушка пошла к выходу из казино "Корона", в котором следили за скачками, мужчина проверил свой аккаунт и увидел, что получил выигрыш. Узнав о его победе, девушка решила задержаться, и мужчина угощал ее напитками до конца вечера, после чего пара все-таки разошлась.
Призовые деньги победитель планирует потратить на приобретение жилья, рассказал Кенни.

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