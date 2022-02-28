Австралия запретила Путину, Шойгу и Лаврову въезд в страну

В заявлении премьер-министра Австралии Скотта Моррисона говорится о том, что для президента России Владимира Путина, а также премьер-министра Михаила Мишустина, главы Минобороны Сергея Шойгу и министра иностранных дел нашей страны Сергея Лаврова вводится запрет на въезд в страну.

К европейским санкциям против высокопоставленных лиц России примкнула и Австралия. Эта страна не только ввела "целевые финансовые санкции", но также запретила въезд в страну для президента России Владимира Путина, а также премьер-министра Михаила Мишустина, главы Минобороны Сергея Шойгу и министра иностранных дел нашей страны Сергея Лаврова.

Под санкциями оказались и другие постоянные члены Совета безопасности России. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.

Ранее, напомним, Владимир Путин после совещания с Совбезом России подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик. Ещё в 2014 году, после того как в Киеве разгорелся майдан и был совершён госпереворот, ЛНР и ДНР объявили о своей независимости от Украины.

Кроме того, 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.

В связи с этим страны Евросоюза, а также США ввели новые санкции против России. Кроме того, страны начали закрывать своё воздушное пространство для наших самолётов. Наша страна предпринимает ответные меры.