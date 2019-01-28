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Австралия сделала заявление о главе государства Венесуэлы
28 января 2019, 06:54 • 92 • В мире
Австралия опубликовала официальное заявление, где назвала политика, которого считает президентом Венесуэлы
Австралийский МИД сделал заявление, что Канберра признает лидера венесуэльской оппозиции в качестве президента.
Хуан Гуайдо объявил себя на одном из митингов временно исполняющим обязанности президента.
35-летний политик и сразу же заручился поддержкой Белого дома и многих правительств Латинской Америки.
Может быть не спроста?
Так СМИ стало известно, сто Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо в декабре 2018 года посещал Соединенные Штаты Америки.
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