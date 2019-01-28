Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Встал вопрос о целесообразности»: почему США сворачивают проект новейшего эсмин...
Зачем Россия вслед за Западом дает добро Израилю на бомбежки
Игроки и марионетки. Как происходит управление мировыми процессами. Константин Ч...
Саакашвили пообещал свергнуть власть и избавить Грузию "от сумасшедшего пра...
Главная / В мире

Австралия сделала заявление о главе государства Венесуэлы

28 января 2019, 06:54  •  92 • В мире
Австралия опубликовала официальное заявление, где назвала политика, которого считает президентом Венесуэлы
Австралийский МИД сделал заявление, что Канберра признает лидера венесуэльской оппозиции в качестве президента.
Хуан Гуайдо объявил себя на одном из митингов временно исполняющим обязанности президента.
35-летний политик и сразу же заручился поддержкой Белого дома и многих правительств Латинской Америки.
Может быть не спроста?
Так СМИ стало известно, сто Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо в декабре 2018 года посещал Соединенные Штаты Америки.
#BREAKING Australia recognises Venezuela opposition leader as president, according to statement pic.twitter.com/tRehIxg97a
— AFP news agency (@AFP) 27 января 2019 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


92
Источник
Похожие новости
27 января 2019, 21:09
США готовы передать Талибану власть в Афганистане
28 января 2019, 06:54
Вбросы, военные, американские сенаторы: Чем и кем пользуется Гуайдо для смены власти в Венесуэле
28 января 2019, 03:39
Мадуро придется несладко: Хазин назвал действенный метод России дать пощечину США
Загрузка...
27 января 2019, 17:54
"Туалетную бумагу прочь!": Немка призвала экономить и обходиться водой
27 января 2019, 21:09
"Мы хотим, чтобы проект был остановлен": США требуют от ЕС "активных действий" против "Северного потока - 2"
27 января 2019, 20:54
«Напоминает события перед вторжением в Ирак»: к чему может привести вмешательство Запада во внутренние дела Венесуэлы
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
28 января 2019, 03:39
Шатдаун "сожрал" из бюджета Вашингтона 1,6 миллиарда долларов - WP
28 января 2019, 03:24
«Встал вопрос о целесообразности»: почему США сворачивают проект новейшего эсминца
28 января 2019, 00:09
Пропавшая «Ай-Петри»: что известно о похищении картины Куинджи из Третьяковской галер...
28 января 2019, 03:39
Мадуро придется несладко: Хазин назвал действенный метод России дать пощечину США
28 января 2019, 00:09
«Для защиты каждой базы ВМФ»: на что способны новейшие минные тральщики России
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 января 2019, 14:24
США вымрут, останется Россия: Панические прогнозы американских СМИ повергли страну в ужас
26 января 2019, 09:24
Чуда не произошло: Беспрецедентная операция в Испании по спасению двухлетнего мальчика закончилась трагично
25 января 2019, 23:39
После слов Кадырова депутат Рады извинился за нападение на Скабееву в ПАСЕ
24 января 2019, 21:39
Пиджак в труселях и рваные носки: конфузы идут по пятам за Порошенко
24 января 2019, 17:39
Украинские СМИ "взбесились" из-за подарка Путина
27 января 2019, 04:54
"А вы его тоже ногой ударьте": Охрана ПАСЕ отказалась наказывать депутата, напавшего на Скабееву
21 января 2019, 19:39
ВВС Израиля громят русские «Панцири» и «Торы»: Где же грозные С-300?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.