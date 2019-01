Австралия сделала заявление о главе государства Венесуэлы

Австралийский МИД сделал заявление, что Канберра признает лидера венесуэльской оппозиции в качестве президента.

Хуан Гуайдо объявил себя на одном из митингов временно исполняющим обязанности президента.

35-летний политик и сразу же заручился поддержкой Белого дома и многих правительств Латинской Америки.

Может быть не спроста?

Так СМИ стало известно, сто Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо в декабре 2018 года посещал Соединенные Штаты Америки.

#BREAKING Australia recognises Venezuela opposition leader as president, according to statement pic.twitter.com/tRehIxg97a