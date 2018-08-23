Австралия рискует лишиться премьер-министра: Тернбулл заявил о возможном уходе

Премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл готов уйти из парламента, если в правящей Либеральной партии пройдет повторное голосование лидера.

В скором времени австралийцы могут столкнуться с внеочередными выборами. А все из-за выборов лидера правящей в стране Либеральной партии. Ранее их выиграл Малькольм Тернбулл - премьер-министр Австралии. Он заявил, что готов уйти из парламента, если его коллеги соберут необходимый для повторного голосования кворум и подадут ходатайство.

Новое голосование должно состояться уже в эту пятницу.

Газета Sydney Morning Herald сообщает, что если большинство депутатов-либералов откажутся поддерживать Тернбулла, то он подаст в отставку, чем спровоцирует новые выборы. А страна рискует остаться без премьер-министра.

При этом уточняется, что 13 депутатов, включая экс-главу МВД Питера Даттона, уже отказались работать под началом Тернбулла. Сам же премьер считает все это «происками партийного меньшинства», которое «тянет либералов в другую сторону».