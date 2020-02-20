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Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

20 февраля 2020, 13:39  •  72 • Украина
Федеральная полиция Австралии подтвердила подлинность части попавших в сеть документов по расследованию дела MH17, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
 
РИА Новости
 

«Некоторые из распространённых недавно без разрешения документов являются документами Федеральной полиции Австралии, подготовленными в рамках проводимого Совместной следственной группой расследования», — говорится в сообщении.

Ранее платформа Bonanza Media опубликовала четыре документа, которые касаются дела MH17, два из них имеют отношение к австралийским правоохранительным органам.

В одном из обнародованных документов нидерландская разведка приходит к выводу, что не обладает информацией о нахождении каких-либо ЗРК «Бук» вблизи места крушения. 

В Кремле заявили, что появление такой информации о «Буках» «лишний раз свидетельствует о правоте российской стороны».

Самолёт Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области в июле 2014 года. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек. 

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