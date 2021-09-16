Австралия отомстила Франции за Россию. Радоваться нечему, на пороге большая война

Новое слово в мировой политике - AUUKUS. Над Тихим океаном повеял ветер новой большой войны. США и их вассалы создали союз, направленный в первую очередь против Китая, а затем против России. Причина - отказ Китая ограничить свой рост и подчиниться гегемонии США. Но первой жертвой нового решения Вашингтона стала Франция.

Проблемы в отношениях между Пекином и Вашингтоном вышли на новый уровень: США создали военный альянс для борьбы с Китаем. Запахло войной, с помощью которой американцы и их союзники – британцы и австралийцы – намерены задушить своего китайского конкурента, мешающего и подрывающего – вместе с Россией – глобальную гегемонию англосаксов. До вчерашнего дня этот термин мог показаться кому-то лукавой уловкой противников западного диктата, но теперь всё встало на свои места.

На совместном виртуальном заседании с участием британского премьер-министра Бориса Джонсона и его австралийского коллеги Скотта Моррисона ("того парня внизу") президент США Джо Байден объявил о создании Индо-Тихоокеанского альянса в области безопасности.

Военный альянс, получивший название по аббревиатуре его членов AUUKUS (Australia, United Kingdom, USA) позволит странам-участникам расширить совместный военный потенциал и, между прочим, обеспечить появление у Австралии не менее восьми атомных подводных лодок.

Американцы надеются также "пристегнуть" к новому альянсу Индию и Японию вместе с Южной Кореей. Объявленная цель военного блока - «защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе». Необъявленная – объединиться, чтобы не допустить реализации Китаем своих интересов в регионе, через который в основном проходит его глобальная торговля. Проще говоря, американцы хотят иметь возможность в любой момент перерезать связывающие Китай с остальным миром морские пути.

Что сказал и что имел в виду Байден

Мы все осознаем первостепенное значение обеспечения долгосрочного мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, нам необходимо отслеживать как текущую стратегическую обстановку в регионе, так и то, как она может развиваться дальше,

- подчеркнул Байден. По его словам, создание нового военного блока имеет "историческое значение", чтобы иметь возможность … "гарантировать мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе на долгосрочной основе", чтобы "регион был свободным и открытым".

Антикитайская направленность этих слов очевидна. Байден имел в виду китайские базы в Индо-Тихоокеанском регионе, которые появились на "спорных" островах в Южно-Китайском море, в Мьянме, Пакистане и некоторых других странах, а также развитие китайского военного флота, что необходимо Пекину для защиты своих торговых путей от любителей санкций и экономических блокад.

Не погнушался Байден, как всегда, и грубой ложью:

В качестве ключевого проекта в рамках AUUKUS мы запускаем консультации по закупке Австралией для её ВМС подводных лодок с ядерными силовыми установками и обычными вооружениями. С обычными вооружениями. Хочу предельно ясно это обозначить. Мы не ведём речь о субмаринах, оснащенных ядерными вооружениями. Речь идет о подводных лодках с ядерными реакторами, оснащенных обычными вооружениями.

Данная программа, уверяет он, будет "полностью соблюдать" требования, которые вытекают из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Кого они хотят убедить, что эта широкомасштабная, многомиллиардная программа затевается для того, чтобы обеспечить Австралию, которой никто не угрожает, подлодками, которые не смогут в случае чего получить и использовать ядерное оружие? Кого они хотя убедить, что американцы не растопчут неудобную им "бумажку", если понадобится?

И Борис тут как тут

Британский премьер Борис Джонсон признал, что ключевой в рамках AUUKUS проект по созданию атомного подводного флота Австралии "станет одним из самых технически сложных в мире … и потребует применения самых современных технологий". Джонсон порадовался, что в нём будет широко использоваться опыт Британии, чья первая атомная подлодка была спущена на воду больше 60 лет назад, и у которой "появится новая возможность укрепить позиции… на переднем крае науки и технологий".

Он не добавил, что все это будет сделано за счёт Франции, контракт с которой на строительство атомных подлодок Австралия поспешно расторгла, и повторил байденовскую байку о том, что на новых атомных подлодках не будет ядерных зарядов. В такие сказки не верит даже Новая Зеландия, самая пацифистская из англосаксонских стран, объявившая, что не пустит в свои территориальные воды и порты австралийские атомные подлодки, как и любые другие. Хотя кто её будет об этом спрашивать?

"Парень внизу" готовится к войне

Австралийский премьер Скотт Моррисон, фактически, подтвердил, что все эти меры направлены против Китая, ставшего новым фактором в вопросах безопасности Индо-Тихоокеанского региона. Более безопасным и стабильным" регион может стать, по словам Моррисона, только благодаря AUUKUS.

Премьер-министр Австралии обнародовал целую программу милитаризации страны. Он сообщил, что не менее восьми атомных субмарин будут построены на верфях Аделаиды, что "обеспечит Австралии беспрецедентный военный потенциал и потребует значительного увеличения расходов на оборону". Стоимость строительства новых атомных подлодок превысит 90 млрд австралийских долларов (почти 66 млрд долларов США).

Оборонные расходы Австралии уже увеличились до 2% ВВП, однако наши инвестиции в этой сфере в будущем будут только расти, нам придётся делать больше, чем мы делали раньше,

- заявил Моррисон. Он похвастал, что Австралия "получит ракеты американского производства, включая крылатые ракеты Tomahawk для оснащения австралийских эсминцев".

По кому собрались палить крылатыми ракетами австралийские эсминцы? По китайцам, естественно, не по кенгуру ведь! Моррисон разоблачил себя и всю идею созданного антикитайского военного блока, сообщив, что Канберра пригласила Пекин к новому диалогу о безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы "обсудить новое партнёрство с Великобританией и США и безопасность в регионе". Это означает, что с Си Цзиньпином намерены говорить с позиции силы. Контуры более широкого антикитайского блока выдают слова австралийского премьера о том, что он уже, в частности, обсудил формирование нового партнёрства в этой сфере с индийским премьером Нарендрой Моди, премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой. Эти две страны имеют старые счёты с Китаем, и американцы очень хотят на этом сыграть, в чём им помогают полностью послушные деятели типа Моррисона.

Китай обвиняет США

Появление антикитайского блока вызвало бурную реакцию властей КНР. Посольство этой страны в США по "горячим следам" призвало Канберру, Лондон и Вашингтон отойти от "мышления времён войны, идеологических предрассудков" и создания "исключительных блоков, нацеленных или наносящих ущерб интересам третьих сторон".

Одновременно Китай развернул мощную кампанию по осуждению поведения США в мире. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что США используют фальшивые разведданные для разжигания войн, безудержно истребляют мирное население во имя борьбы с терроризмом, активно применяют односторонние санкции, создавая значительные проблемы для существования и развития населения других стран, совершают преступления в области прав человека за рубежом. За свою 240-летнюю историю, напомнил он, США не воевали всего 16 лет. С конца Второй мировой войны до 2001 года, согласно приведённой им статистике, произошло 248 вооруженных конфликтов в 153 регионах мира, 201 из которых был инициирован американской стороной. С 2001 года в результате незаконно развязанных США войн и военных операций погибли сотни тысяч людей, десятки миллионов были вынуждены покинуть свои дома, -приводит слова китайского дипломата государственное агентство Синьхуа.

Чжао Лицзянь добавил:

США при всяком случае встают под знамя "защитников прав человека", и это вызывает смех. Когда американская сторона осуществляет военную агрессию, какие права человека она защищает? Когда американские военные стреляют и сбрасывают бомбы на мирных жителей, какие права человека они защищают? Когда США размахивают "санкционной дубиной", какие права человека они защищают?

А перед этим постоянный представитель Китая при отделении ООН в Женеве и других международных организациях в Швейцарии Чэнь Сюй официально потребовал привлечения США к ответственности за военные преступления в Афганистане и причинение страданий афганскому народу, призвав также обратить внимание на ситуацию с правами человека в США.

Представитель Китая подчеркнул, что к апрелю 2020 года не менее 470000 афганских мирных жителей были убиты в войне, развязанной США, и более 10 миллионов стали перемещёнными лицами. Соседи Афганистана также серьезно пострадали от военного вмешательства под руководством США, которые теперь "обязаны выполнить свои обязательства по мирному восстановлению Афганистана, а не просто уйти и переложить бремя на международное сообщество".

Говоря откровенно, китайский дипломат сказал то, что могли бы сказать в адрес США и сами афганцы, и русские дипломаты, лучше других знающие обстановку в регионе.

Как Франции аукнулись "Мистрали"

Сведение счётов с играющим "не по правилам" Китаем настолько злободневная задача для США и их англосаксонских союзников, что ради этого им пришлось поругаться с Францией.

Ещё не забыта постыдная для французской чести история с покупкой у Франции Россией кораблей-вертолётоносцев типа "Мистраль". В 2014 году под давлением США "из-за ситуации на Украине" Париж "приостановил", а затем и вообще сорвал исключительно выгодный контракт. Мотивы французов были понятны: их страна входит в НАТО и вынуждена, пусть и себе в ущерб, демонстрировать "солидарность", ибо, если пойдёт против воли США, потеряет больше.

Вот только благодарности от американцев не дождешься. В 2021 году французов снова унизили. Им показали, что они настолько мало значат для Америки, что их можно просто выбросить из давно согласованного, но оказавшегося аппетитным для ВПК США и Британии контракта. Мало того, что французская промышленность недосчиталась прибыли. Это выражение политического недоверия Франции, которую заподозрили в том, что она не слишком хочет воевать с Китаем, и что её атомные технологии будут плохо сочетаться с американскими ядерными ракетами, которыми обязательно оснастят австралийские подлодки.

Французы шокированы происшедшим.

Эта история не окончена, у нас есть контракты, и австралийцы должны пояснить, как они собираются из них выходить,

- заявил сегодня глава МИД Франци Жан-Ив Ле Дриан. По его словам, "Франция намерена проявить большую твердость", и у неё "есть также вопросы к поведению США". Интересно, в какой форме их будут задавать и дождутся ли ответа.

Что с того?

Казалось бы, при чем здесь Россия? Ведь она активно не присутствует слишком активно в Индо-Тихоокеанском регионе. Но дело в том, что Москва - единственный стратегический союзник Китая. Если Китаю будут угрожать войной, это будет угроза и для России, поскольку суверенное развитие обеих стран невозможно без прочного русско-китайского союза.

Запугивание Китая англосаксами может иметь для России двоякий результат. Если китайцы не испугаются, они ещё теснее сблизятся с Россией, через которую смогут выходить на рынки Европы. Вместе с Россией Китай может создать великую Евразию, которой никакой Запад не будет страшен. Но если китайцы испугаются, подчинятся воли США, которые обязательно в таком случае приведут к власти в Китае своих сторонников, то вместо юга они пойдут на север, постаравшись решить свои противоречия с США за наш счёт.

Будем надеяться, что второй вариант чисто гипотетический. Но нам нужно активнее помогать Китаю в его противостоянии с англосаксонским миром. И уж во всяком случае выражать солидарность с китайскими дипломатами, когда они справедливо обвиняют американцев в военных преступлениях.