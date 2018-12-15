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Австралия не станет переносить посольство в "новую столицу" Израиля

15 декабря 2018, 15:24  •  38 • Политика
Австралия официально признала Иерусалим "новой столицей" Израиля, однако переносить посольство австралийские власти туда не будут. Пока ограничатся переездом торгового и оборонного представительств.
Австралия на официальном уровне назвала Иерусалим "новой столицей" Израиля. В то же время, свое посольство из Тель-Авива она переносить не намерена – по крайней мере, пока. О позиции заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, выступая в институте Сиднея.
По словам премьера, в Иерусалиме будут работать австралийские торговые и оборонные представительства. Подобный ход должен помочь в развитии двусторонних отношений Австралии и Израиля, полагает Моррисон – "с учетом углубления связей в оборонной промышленности и роста торговли". В год оборот торговли составил более 1,3 миллиардов долларов.
Напомним, о переносе посольства в Иерусалим австралийские власти заявили в октябре, однако конечное решение так и не было принято. Интересно, что заявление о признании Иерусалима столицей было сделано после идентичного хода США. Однако Моррисон отрицал, что на австралийские власти оказали давление американцы.

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