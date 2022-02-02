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Австралия как антикитайский и антироссийский инструмент Глобальной Британии

02 февраля 2022, 01:40  •  135 • Война
Сеть новых «эпохальных» военных договоров
Австралия все больше превращается в геополитический элемент проекта «Глобальная Британия», используемый против России, Китая, континентальной Европы и в военной, и в экономической плоскости.
В январе австралийская компания GaardTech заключила контракт на сумму 385 тысяч долларов на поставку роботизированных макетов российской техники.Созданные в Австралии роботомакеты понадобились для того, чтобы тренироваться в уничтожении бронетехники России на полигонах НАТО в Европе. Компания GaardTec производит ряд 2D и 3D мишеней, имитирующих бронетехнику. В 2021-2022 годах GaardTech расширила свою линейку макетов-мишеней и недавно представила образцы, похожие на российские Т-90, Т-72, Т-14 на платформе «Армата» БМП-3 и БРДМ.
Тренировочные макеты-мишени должны иметь важное для точных стрельб на полигоне инфракрасное излучение.У австралийских макетов есть такие возможности. Аналогичные макеты-мишени российских боевых машин пехоты (БМП-3) для имитации противника, которого следует уничтожить, уже используются в Британии.
6 января Австралия заключила «эпохальный» военный договор с Японией об укреплении оборонных связей. Как следует из заявления сторон, он направлен против Китая, который «расширяет свое военное и экономическое влияние». Старший аналитик по американо-китайским отношениям Eurasia Group (Вашингтон) Али Уайн заявил, что договор повысит способность Канберры проводить в Японии совместные с американцами военные учения. Австралия и Япония наряду с Соединёнными Штатами и Индией входят в созданную англосаксами «Четверку» (Quad), работающую над противодействием растущему присутствию Китая в Азии и на важнейших международных морских путях.
Чуть раньше, 13 декабря, Австралия подписала антикитайское военное соглашение и с Южной Кореей. В рамках этой сделки стоимостью около 1 миллиарда австралийских долларов (720 млн. американских долларов) южнокорейская военная компания Hanwha поставит австралийской армии артиллерийское вооружение, транспортные средства и радары. Это самый крупный военный контракт, заключенный между Австралией и азиатской страной.
Через несколько дней после заключения этих «эпохальных» договоров стало известно, что Австралия закупает у США свыше сотни новейших танков и бронемашин. В их числе 75 боевых танков M1A2 SEPV V3 Abrams, 6 бронированных эвакуационных машин M88A2 Hercules и инженерная техника – 29 штурмовых машин разминирования M1150 и 17 штурмовых мостов (танковых мостоукладчиков) M10. Первые американские танки поступят в Австралию уже в 2024 году: при этом «Абрамсы» последней модификации заменят в австралийской армии далеко не старые машины, приобретенные в 2007 году. В целом впроекты модернизации только танкового парка Австралии партнеры по «НАТО Восточного полушария» инвестируют более 3,5 млрд долларов.
Напомним, что 15 сентября США Великобритания и Австралия объявили о создании англосаксонской «второй НАТО» под названием AUKUS. И уже через день (17 сентября) стало известно, что США построят в Австралии новые военно-морские и военно-воздушные базы. Глава австралийского военного ведомства Питер Даттон заявил в интервью телеканалу 9 News, что они появятся в южных регионах Австралии, подчеркнув: «Тысячи американских солдат уже проходят обучение на военной базе Северной территории, но число служащих ВВС и ВМС США будет существенно увеличено». Тогда же глава австралийского Минобороны сообщил, что военное сотрудничество англосаксов будет расширено за счет расширения возможностей двух баз ВВС Австралии, расположенных на восточном побережье, и создания инфраструктуры для обслуживания «надводных и подводных кораблей США в Австралии… и материально-технического обеспечения совместных военных операций в регионе».
Фото: REUTERS/Tom Brenner
AUKUS дает еще больше прав на постоянное базирование собственных атомных подводных лодок в Австралии британскому флоту. Благодаря «англосаксонскому НАТО» Австралия превращается в седьмое государство мира, имеющее на вооружении атомные субмарины. При этом Австралия будет по-прежнему зависеть от опыта британского Королевского военно-морского флота и его специалистов (многие старшие офицеры австралийского ВМФ по сей день являются выходцами из Великобритании).
Блок AUKUS создан в т. ч. под планируемый конфликт Китая и Тайваня. В рамках альянса военно-морскому флоту Австралии будут переданы американские и британские технологии по строительству многоцелевыхатомных подводных лодок, атакже наработки в области «кибервозможностей, искусственного интеллекта, квантовых технологий и дополнительных подводных возможностей». Обладая высокой скрытностью и мощным вооружением, австралийские субмарины должны будут доминировать в Индийском океане. Схожие задачи ставятся перед австралийскими ВВС.
Участники AUKUS не скрывают, что и сам альянс, и перехваченный англосаксами у французов многомиллиардный проект строительства атомных субмарин нацелены против Китая. Директор по обороне в правительстве Северной территории Австралии Гай Бокенстейн заявил: «Это важный шаг, указывающий на то, что три державы решили начать противодействие агрессивным действиям КПК в Индо-Тихоокеанском регионе».
Именно поэтому первой же инициативой AUKUS стал 18-месячный проект «для поиска оптимального пути доставки» военного потенциала в Австралию, включающий развитие программ атомных подводных лодок самих Великобритании и США.
Выбор для Австралии: между американской «Вирджинией» и британским «Эстьют»
Для военной составляющей проекта «Глобальная Британия» наиболее важные преимущества AUKUS кроются в накачке ВПК Туманного Альбиона. Уже через два дня после провозглашения AUKUS и одновременно с расторжением договора с французамибританское правительство заключило два контракта с BAE Systems и Rolls-Royce на разработку нового поколения многоцелевых атомных подводных лодок для Королевского флота. Британцы стремятся извлечь выгоду через свою военную компанию BAE Systems, чей филиал BAE Australia хочет участвовать в проекте постройки на американской верфи подлодок для Австралии под видом австралийского подрядчика.
От Эстонии до Азербайджана: о смысле многолетнего расширения НАТО на восток
Схожий интерес преследуют и США, являющиеся крупным переработчиком австралийского урана. 1 декабря 2021 года президент Джо Байден представил конгрессу «Соглашение об обмене информацией о морских ядерных двигателях» с Австралией. До этого США имели аналогичное соглашение по ядерной военно-морской двигательной установке только с Великобританией.
Превращение Австралии в антикитайский и антироссийский инструмент глобального проекта англосаксов имеет опасную для мира подоплеку. В том числе потому, что, согласно Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), Британия является государством, обладающим ядерным оружием, а Австралия – нет. В связи с этим Китай уже назвал проворачиваемую англосаксами сделку по австралийским атомным подлодкам «крайне безответственной» и теперь настаивает на соблюдении договора о безъядерной зоне для Юго-Восточной Азии.
Заглавное фото: theconversation
Артём ИГНАТЬЕВ

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