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Австралия и Нидерланды обвинили Россию в крушении Боинга, показав «просроченную» ракету

25 мая 2018, 14:39  •  61 • В России

Ветхая «методичка»

Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к крушению малайзийского Боинга в Донбассе летом 2014 года. Накануне международная объединенная следственная группа продемонстрировала «доказательства» того, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», принадлежащим российскому Минобороны. А в качестве доказательства предъявили старые фотографии из соцсетей и даже кусок ракеты, «с отпечатками пальцев, которые принадлежат российским военным». Где эти эксперты взяли дактилоскопическую базу данных - вопрос. Как, впрочем, не ясно, откуда вообще взялся этот кусок ракеты. И почему на нем, к примеру, не могут быть отпечатки пальцев местных жителей, ополченцев, экспертов ОБСЕ и Бог еще знает кого, кто мог бы соприкасаться с этой уликой, если она была найдена на месте крушения.

В результате крушения "Боинга" над Донбассом в июле 2014 года погибли все 298 человек, находившихся на борту.Фото: REUTERS

В любом случае, это расследование словно шло по старой доброй методичке, в которой прописывается, как действовать, когда с доказательной базой проблемы, а обвинение нужно выдвигать. По этой методичке Ирак обвиняли в производстве оружия массового поражения, Сирию - в использовании химических зарядов против мирного населения, Россию - в отравлении Скрипалей... Презумпция невиновности? Не слышали. Убедительные аргументы? А зачем. Фраза «русские сделали это» уже стала интернет-мемом.

Естественно, Москва отвергает любые обвинения. Как сказал Владимир Путин, Россия не была включена в эту следственную группу, в отличие от Украины. Как же мы можем доверять ее результатам?

А судьи кто

Между тем, состав этой группы экспертов вызывает немало вопросов. Чем, к примеру, могла следствию доктор Миллисент Блек, эксперт по насилию против женщин, специалист по семейной терапии? Или спец по изобличению коррупции Карен Мелтон? Или писатель и поэт Рамола Дхармарадж?

Конечно, им вряд ли придет в голову запросить Россию расшифровать маркировку на обломках ракеты, ее боевую историю и жизненную судьбу. И вместо этого они запрашивают «помощь зала» - вдруг кто узнает почерк. О трафаретах семейные терапевты ничего не знают. Два года обмусоливать сто раз отредактированные фотографии «Бука» из соцсетей куда перспективнее, чем проверять аналогичный украинский «Бук» с таким же номером, который (вот совпадение!) в это же время был в том же месте.

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Надписи на ракете, показанной журналистам группой международных следователей.Фото: REUTERS

В конце концов, почему спустя почти четыре года после катастрофы до сих пор не опубликованы расшифровки «черных ящиков» Боинга. С какой целью они были засекречены? Там есть что-то, что может поставить под угрозу не очень стройную, но главную версию группы «расследователей»?

«Протухшая» улика

Российское Минобороны не стало ждать запросов от поэтов и борцов с коррупцией, на «раз-два-три» убедительно объяснив «экспертам», почему эта ракета не может быть российской. Судя по маркировке, изготовлена она была в 1986 году. Но вот ведь нестыковка. Срок эксплуатации таких ракет - 15 лет. Предприятие-изготовитель может еще два раза по пять лет продлевать его, но через 25 лет после ввода в строй этот боеприпас обязательно списывается и утилизируется. Его просто опасно использовать. Таким образом, срок службы нашей «улики» истек в 2011 году. Если бы речь шла о России, конечно.

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- С момента прекращения существования СССР в 1991 году и последовавшего раздела военного имущества на Украину, получившую в собственность около двадцати дивизионов ЗРК «Бук», не было поставлено ни одной новой зенитной ракеты, - подчеркивают в российском оборонном ведомстве. - Таким образом, единственной причиной умышленного замалчивания источника происхождения показанного ракетного двигателя 1986 года выпуска, является его более чем вероятная принадлежность украинским вооруженным силам.

Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к крушению малайзийского Боинга в Донбассе летом 2014 года.Фото: REUTERS

Получается, что следственная группа, пытаясь уличить Россию в страшном преступлении, сдала своих незалежных партнеров. И, помимо прочего, мы узнали, что Украина до сих пор эксплуатируют зенитно-ракетные комплексы с просроченными, а значит непредсказуемыми боеприпасами. Спасибо и на этом.

РЕАКЦИЯ

Минобороны РФ: Следствие по делу о сбитом «Боинге» МН-17 замалчивает факты

Международная следственная группа (JIT) по делу о сбитом над Донбассом «Боинге» МН-17 замалчивает данные о месте и дате обнаружения фрагментов ракеты комплекса «Бук», которой предположительно был сбит самолет. Об этом зявили в Министерстве обороны России (подробности)

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