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Австралии пригрозили ответом на санкции за Крымский мост
30 марта 2021, 15:30 • 227 • Политика
Страну предупредили о последствиях недружественных действий
Санкции, введенные Австралией из-за Крымского моста, не останутся без ответа. Так отреагировало на решение об ограничениях посольство РФ в этой стране.
Такие действия иначе как недружественными не назовешь. У они будут иметь определенные последствия, заявил пресс-атташе диппредставительства Илья Рощенков в комментарии РИА "Новости".
Австралия вместе с Канадой собирается применить ограничительные меры в отношении одного гражданина РФ и четырех российских компаний. Рестрикции объявлены за строительство железнодорожной части Крымского моста и начало ее движения по ней.
До этого рестрикции Австралии и Канады оценили в Крыму. Там предложили и дальше объявлять санкции, поскольку они дают неожиданно положительный эффект. В частности, попытки наказать строителей Крымского моста стали бесплатной рекламой уникального сооружения и только разожгли любопытство иностранцев.
Ранее в Евросоюзе договорились продлить ограничения в отношении граждан РФ. Эти меры были приняты за нарушение "территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".
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