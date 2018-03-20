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Австралиец нашел пропавший малазийский Boeing на Google-карте
20 марта 2018, 10:54 • 58 • В мире
СМИ сообщили о пропавшем малазийском Boeing, который "нашли" на Google-картах.
Австралиец Питер Макмэхон сообщил местным СМИ, что нашел следы исчезнувшего Боинга 777, следовавшего рейсом Куала-Лумпур - Пекин. Как пояснил мужчина, он несколько лет изучал изображения NASA и Google Maps, чтобы найти Boeing. И, как сообщает местная пресса, австралиец действительно смог найти обломки самолета в океане.
По данным The Sun, на фото, который сделал австралиец с Google-карты, хорошо виден корпус самолета. А также видны пулевые отверстия, которыми покрыт корпус.
Известно, что Макмэхон направил свое заключение в бюро транспорта и безопасности Австралии. Там допустили, что вполне возможно, данное изображение на снимках действительно может быть пропавшим самолетом.
Напомним, что Boeing 777 следовал из Куала-Лумпура в Пекин и пропал над Индийским океаном 8 марта 2014 года. На борту находились 239 человек. Поисковикам так и не удалось обнаружить ни обломки, ни тела.
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