Авось не пронесёт: в СФ отменили международную встречу из-за пандемии

Встреча сенаторов с депутатами Бундестага отменена из-за распространения коронавируса в Германии. Об этом «Известиям» сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. При этом все визиты политиков из тех стран, где наблюдаются наибольшие очаги заражения, переносятся по инициативе иностранных делегаций. Сейчас в верхней палате парламента уже идут разъяснительные беседы о том, как избежать заражения инфекцией.

К отмене визита немецких политиков из-за распространения COVID-2019 в Совфеде отнеслись с пониманием, всё произошло в штатном режиме.

— Странно, что эта встреча не была удалена из рабочего календаря раньше. Неделю назад депутаты Бундестага проинформировали нас, что в связи со вспышкой инфекции они эту поездку отменяют. При этом политики ждут более благополучного времени для визита. Мы страну, конечно, не закрываем полностью, но меры предосторожности предпринимаем. Например, мы откладываем поездки в те страны, где зарегистрировано наибольшее количество заражений. Пока что все визиты коллег из этих государств отменяются по их инициативе, — заявил Константин Косачев.

В Совете Федерации уже проходят разъяснительные беседы о том, как избежать заражения инфекцией, добавил сенатор.

В четверг, 12 марта, председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение аннулировать на 14 дней пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который посетил Францию и не отправился потом на карантин для профилактики распространения коронавируса. Кроме того, на карантин были отправлены помощники и коллеги политика, которые с ним общались. Лидер партии Владимир Жириновский обвинил Сергея Катасонова в несоблюдении положенной самоизоляции и предложил лишить его депутатских полномочий.

Вспышка коронавируса COVID-2019 впервые была зафиксирована в конце декабря в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

На данный момент за пределами Поднебесной зафиксированы более 37 тыс. случаев заражения в 113 странах. В России болезнь была обнаружена у 34 человек, среди них — один ребенок. Большая часть заболевших недавно вернулась из Италии.

В связи с угрозой распространения в столице новой инфекции мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности. При этом он отметил, что полностью закрыть границы невозможно. Граждане, посещавшие страны и территории, где были случаи инфекции, должны сообщать о своем возвращении в Россию.

РФ также ограничит полеты в Германию, Испанию, Италию и Францию в полночь 13 марта. При этом, сохранятся рейсы в столицы этих стран, а также в Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Барселону через терминал F Шереметьево. Сейчас уже ограничено авиасообщение с КНР, Южной Кореей и Ираном.

Кроме того, в России рекомендовано сократить число массовых спортивных и развлекательных мероприятий, а федеральным органам власти — отменить командировки в другие страны, если они не являются неотложными.

На фоне сообщений о распространении инфекции по миру в России увеличился спрос на медицинские маски. Объем их продаж в сравнении с прошлым годом вырос в 4,3 раза. Однако, по мнению члена-корреспондента РАН, профессора Александра Горелова, значительно эффективнее соблюдать обычные правила гигиены: мыть руки с мылом, пользоваться спиртосодержащими и дезинфицирующими салфетками, обрабатывать поверхности обыкновенными моющими средствами и вести здоровый образ жизни. Сейчас в Китае на мышах тестируют вакцину против COVID-2019, но проверить ее действие на человеке удастся не раньше лета.