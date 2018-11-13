Авиаудары в ответ на обстрел: ВВС Израиля атаковали 150 целей в секторе Газа

ВВС Израиля нанесли удары по 150 целям в секторе Газа в ответ на запуск более 370 ракет с территории анклава. Об этом заявили в израильской армии. Также Тель-Авив укрепил свои силы на границе. В результате обмена ударами погиб один израильтянин, сообщается о нескольких жертвах среди палестинцев. Конфликт обострился после спецоперации израильских военных, в ходе которой был убит один из командиров ХАМАС. Представители палестинского движения предупредили, что в случае продолжения налётов они нанесут удар по двум крупным городам на юге Израиля.

Израиль нанёс удары по 150 объектам в секторе Газа. Об этом сообщили в пресс-службе израильской армии. В частности, были атакованы три правительственных здания, которые, согласно заявлению Тель-Авива, ХАМАС «использовал в военных целях».

Отмечается, что операцию ВВС провели после того, как по еврейскому государству было выпущено более 370 ракет.

בנוסף נתקפו מטרות גא"פ ובהן ארבעה מתחמים צבאיים.

עד כה, נתקפו כ-150 יעדי טרור של ארגוני הטרור חמאס והגא"פ ברצועת עזה ושלושה מבני שלטון של ארגון הטרור חמאס המשמשים למטרות צבאיות. תקיפות צה"ל נמשכות גם בשעה זו — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 13 ноября 2018 г.

На данный момент известно, что 57 израильтян ранены и один погиб в результате ракетной атаки со стороны Газы. Об этом сообщил официальный представитель полиции Израиля Микки Розенфельд.

«55 мирных жителей Израиля получили лёгкие ранения в результате ракетных ударов по городам на юге, они сейчас доставлены в больницы. Одна женщина в критическом состоянии, одна — в состоянии средней тяжести… в Ашкелоне во время обыска здания, поражённого ракетой, спасательные бригады нашли тело мужчины», — написал он в Twitter.

Это первый случай с 2014 года, когда в результате ракетного обстрела по Израилю погиб человек.

По данным ЦАХАЛ, одна из ракет со стороны сектора Газа попала в израильский автобус, в результате чего был ранен военнослужащий.

Тревога объявлена на всём юге Израиля, сообщили в ЦАХАЛ. Кроме того, Тель-Авив усилил свои ВС на границе с Газой, заявил официальный представитель израильской армии Джонатан Конрикус.

«У нас уже были существенные силы на месте, но в свете последних событий мы значительно усилили присутствие пехотных подразделений, расширили защитные возможности, включая размещение дополнительных батарей ПВО «Железный купол», — сказал он в ходе брифинга для иностранных журналистов.

Со стороны Палестины погибли пять человек и двое получили ранения, сообщает агентство Ma’an со ссылкой на Министерство здравоохранения Газы. По другим данным, погибших было трое или четверо.

Среди целей, по которым израильские самолёты наносили удары, была штаб-квартира официального телеканала палестинского движения ХАМАС — Al Aqsa. По данным Al Hadath, персонал был заранее предупреждён и эвакуирован. Представители движения назвали эту атаку ударом по свободе слова.

«Налёт на штаб-квартиру телеканала Al Aqsa и разрушение её — это вопиющая агрессия против журналистики и свободных голосов… Поэтому все международные, юридические, журналистские и медийные организации должны осудить этот акт агрессии против журналистики и свободы слова», — говорится в пресс-релизе ХАМАС.

Кроме того, израильская армия нанесла удар по зданию, в котором, по их данным, располагалась разведка ХАМАС.

We struck Hamas’ military intelligence HQ in response to the 300+ rockets that terrorists in #Gaza fired at #Israel.

This is where Hamas' intelligence operatives gathered information to launch attacks on Israelis.

Hamas intentionally established their HQ next to a school. pic.twitter.com/nuHoLmlcD9 — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 12 ноября 2018 г.

В ХАМАС выразили готовность начать ракетный обстрел и других населённых пунктов, если Израиль не остановит нападение, заявил пресс-секретарь движения Абу Убейды.

«Если противник продолжит их бомбить, города Ашдод и Беер-Шева будут следующей целью», — приводит текст заявления агентство.

Конфликт обострился после проведения 11 ноября израильским спецназом операции в секторе Газа, в результате которой был убит один из командиров боевого крыла ХАМАС Нур Бараке. В ответ на атаку со стороны сектора Газа в ночь на 12 ноября начался ракетный обстрел.

«Всё повторялось по новой»

Несмотря на то что Израиль подтянул в регион дополнительные части, скорее всего, ЦАХАЛ не будет проводить сухопутную операцию, считает политолог, доцент РГГУ Сергей Серёгичев.

«Я не думаю, что дойдёт до вооружённой интервенции Израиля в сектор Газа. Скорее всего, Израиль ограничится массивными авиаударами, возможно, будут применяться артиллерийские установки и будет вестись огонь по досягаемым для артиллерии целям», — сказал он в беседе с RT.

По мнению Серёгичева, Тель-Авив опасается международной реакции и потерь среди своих военнослужащих.

В то же время доцент департамента Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян считает, что Израиль может провести кратковременную сухопутную операцию, как это уже делалось ранее.

«Все военные операции Израиля по сути были наступлением, максимальной зачисткой и уничтожением инфраструктуры террористов и отступлением, после чего на короткое время угроза снималась. Но потом всё повторялось по новой», — отметил он в разговоре с RT.

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«Призываем проявить сдержанность»

На фоне обострения конфликта МИД России выступил с призывом восстановить режим прекращения огня. Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«В Москве с глубокой озабоченностью восприняли эту опасную эскалацию, чреватую возобновлением масштабного военного противостояния вокруг сектора… Призываем палестинцев и израильтян незамедлительно вернуться к режиму прекращения огня, проявить сдержанность», — говорится в документе.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подчеркнул, что следит за ситуацией. Он отметил, что специальный координатор организации по ближневосточному процессу Николай Младенов «тесно сотрудничает с Египтом и всеми заинтересованными сторонами» для разрешения конфликта.

Египет выступает посредником между противоборствующими в регионе сторонами. По данным газеты Al Ahram, полученным от источников в египетском руководстве, Каир призвал Тель-Авив прекратить нападения.

«Египет уведомил израильские власти о необходимости остановить эскалацию в секторе Газе, придерживаться линии на разрядку», — пишет издание.

С требованием остановить Израиль также выступил президент Палестины Махмуд Аббас. Об этом сообщает WAFA. По данным агентства, Аббас «осудил эскалацию конфликта Израилем, призвав международное сообщество немедленно вмешаться, чтобы остановить его и не дать принести в регион дальнейшие разрушения и нестабильность».