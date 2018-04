«Авиаудары не замена стратегии»: как атака на Сирию отразилась на имидже Трампа в США

Конгрессмены-демократы раскритиковали решение президента США Дональда Трампа нанести ракетный удар по Сирии. Парламентарии отметили, что глава Белого дома действовал без одобрения конгресса, и обвинили Трампа в отсутствии чёткой стратегии в сирийском конфликте. Эксперты полагают, что приказ совершить атаку отчасти продиктован желанием американского лидера укрепить свои позиции на внутриполитической арене. Удалось ли Трампу достичь своих целей — в материале RT.

Представители Демократической партии в Конгрессе раскритиковали Дональда Трампа за приказ нанести ракетный удар по территории Сирии.

Хотя подавляющее большинство американских политиков поддерживают обвинения в применении химоружия, выдвинутые Белым домом против Башара Асада, ракетный удар, нанесённый минувшей ночью по САР, получил неоднозначную оценку со стороны конгрессменов-демократов.

По мнению члена палаты представителей Нэнси Пелоси, Дональд Трамп действует бессистемно — у президента просто отсутствует чёткая стратегия в отношении Сирии.

«Проведение в течение одной ночи авиаударов не может считаться заменой чёткой и всеобъемлющей стратегии по Сирии», — цитирует Пелоси The New York Times.

Кроме того, Трампа серьёзно раскритиковали за то, что он отдал приказ нанести удар, не заручившись сначала одобрением со стороны конгресса. Как отметил сенатор от Демократической партии Тим Кейн, действия Трампа были незаконны.

«Решение президента Трампа о проведении авиаударов против сирийского руководства, притом, что он не получил соответствующего разрешения конгресса, незаконно. А отсутствие стратегии — это безрассудство», — считает Кейн.

Эту точку зрения разделяет и лидер демократов в Сенате Чак Шумер. Политик в целом поддержал атаку на сирийские объекты, однако призвал президента действовать более аккуратно, чтобы не вовлечь США в более масштабную конфронтацию.

Аналогичное мнение высказали также сенатор Элизабет Уоррен, которая написала в своём Twitter, что действия США в Сирии должны быть «частью запланированных, скоординированных многосторонних усилий».

Осудил действия Трампа и экс-кандидат на пост президента США Берни Сандерс — в своём Twitter он назвал удары «противозаконными и несанкционированными».

Конгресс США

globallookpress.com

© D. Myles Cullen

Политологи напоминают, что в минувший четверг на слушаниях в конгрессе глава Пентагона Джеймс Мэттис пообещал, что Белый дом предупредит конгрессменов о возможной атаке в Сирии.

«Что касается текущей ситуации, если, как и прежде, мы решим предпринять военные действия в связи с этой химатакой, то, как и в прошлый раз — немногим более года назад, мы уведомим конгресс», — подчеркнул министр обороны США.

Однако общая реакция конгрессменов-демократов на ракетный удар по Дамаску свидетельствует о том, что Белый дом всё же нарушил своё обещание.

В ночь на 14 апреля военная авиация США, Франции и Великобритании выпустила по сирийским объектам свыше 100 крылатых ракет. Большая часть из них была перехвачена средствами ПВО сирийской армии, остальные достигли своих целей — обстрел сирийской столицы и её окрестностей продолжался около часа. По сведениям Al Jazeera, ВВС коалиции атаковали аэродром Меззе, базу сил ПВО в районе горы Касьюн и районы дислокации сирийской республиканской гвардии.

Как заявил глава комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд, коалиция сконцентрировала свои удары на научном исследовательском центре и складе, на котором якобы находилось химическое оружие. Среди других целей, по словам Данфорда, был командный пункт сирийской арабской армии в районе Хомса.

Сирия

globallookpress.com

© Ammar Safarjalani

Поводом для агрессии послужили очередные бездоказательные обвинения в применении химического оружия, которые Вашингтон выдвинул 7 апреля против сирийских властей. Именно 14 апреля в район предполагаемой химатаки должны были прибыть эксперты Организации по запрещению химического оружия. Однако за несколько часов до визита данный район подвергся массированному ракетному удару ВС США и союзников.

«Стоп» войне

ДействияДональда Трампа раскритиковали не только конгрессмены-демократы. Недовольны и рядовые американцы. Так, пацифистская организация ANSWER (Act Now to Stop War and End Racism) Coalition призвала граждан выйти на акции протеста против политики властей в Сирии 14 и 15 апреля.

«В третий раз за 15 лет правительство Соединённых Штатов начало преступную войну против страны и народов Ближнего Востока», — говорится в обращении организации.

Акция протеста ANSWER в США

globallookpress.com

© Rick Majewski

При этом авторы документа сравнивают последние события в Сирии с войной в Ираке.

Тогда, в начале 2003 года, в шестидесяти странах мира прошли многочисленные демонстрации против вторжения американской коалиции в Ирак. Акции протеста прокатились по 150 городам на всей территории США. Наиболее масштабными выступления были в Италии — на улицы Рима вышли порядка трёх миллионов демонстрантов.

Сегодня действия Вашингтона также вызвали возмущение и за пределами США. Так, в Греции участники левых политических движений в знак протеста сожгли флаг США у американского посольства в Афинах. Греческие активисты также сравнили события в Сирии с иракской кампанией США, назвав действия американских военных «интервенцией».

В Великобритании против участия страны в бомбардировках Сирии выступила антивоенная организация Stop the War Coalition (StWC), основанная, как и ANSWER, после событий 11 сентября 2001 года. Активисты организации вышли 13 апреля к резиденции премьер-министра Терезы Мэй и призвали кабмин воздержаться от военных действий в Сирии под руководством Вашингтона.

С критикой действий премьера выступил 14 апреля и лидер лейбористов Джереми Корбин. Политик заявил, что премьер-министр не имела права отдавать приказ о применении оружия до консультации с парламентом.

«Великобритания должна играть ведущую роль в прекращении огня в конфликте, не принимая инструкций от Вашингтона и не подвергая риску британских военных», — написал Корбин на своей странице в Facebook.

Впрочем, эксперты сомневаются, что на этот раз антивоенные выступления в США и Великобритании примут значительный размах.

«В США эти выступления не найдут поддержки среди представителей власти — демократы побоятся, что это будет интерпретировано как поддержка Асада», — пояснил в интервью RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Эксперт добавил, что в целом на Западе общественное мнение играет ограниченную роль. По его словам, недавние соцопросы показали, что за нанесение ударов по Сирии выступает не больше 20% граждан, но это не имеет никакого значения для властей.

Похожей точки зрения придерживается и директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв. По мнению политолога, если военные удары США будут носить разовый характер, массовых акций протеста не будет — до тех пор, пока ситуация не зайдёт слишком далеко и не появится много жертв.

«Мэттис проявил осторожность»

Стоит отметить, что определённые противоречия по поводу ракетного удара по Сирии возникли даже между Дональдом Трампом и военным командованием США. Ссылаясь на источники в Белом доме, газета The Wall Street Journal сообщила, что президент настаивал на «более масштабном» ударе.

«В ходе встреч с министром обороны Джеймсом Метисом Трамп выступал за такую атаку, которая не только наказала бы сирийский режим, но и заставила бы заплатить двух его иностранных покровителей — Россию и Иран», — цитирует издание представителя американской администрации.

«Трамп — не военный человек, и думал, видимо, что после его приказа ракеты полетят тотчас же. Но, конечно, военные понимают, что любую операцию нужно готовить не за один день, чтобы не наломать дров, — пояснил Рогулёв. — Наломать дров в этом случае означало бы ударить по объектам, где находились бы люди, российские военнослужащие. Случиться могло всякое, но военные специально выбрали такие цели, чтобы не задеть россиян. Мэттис просто проявил осторожность. Кстати, он и прежде выступал в более сдержанном ключе, чем Трамп».

По мнению ряда экспертов, критикующие сегодня Трампа за неправомерные и непродуманные действия в Сирии представители Демократической партии сыграли не последнюю роль в эскалации напряжённости. Одним из мотивов Трампа было стремление отвести от себя подозрения в «связях» с Москвой.

Об этом сам Трамп почти открыто заявил 11 апреля — по словам главы Белого дома, «бесчестное» расследование на предмет его связей с Россией стало главной причиной ухудшения российско-американских отношений.

«По большей части неприязнь к России вызвана лживым и бесчестным расследованием по РФ, возглавляемым приверженцами демократов или людьми, работавшими на Обаму», — написал Трамп в Twitter.

Эксперты сходятся во мнении, что, атаковав Сирию, Трамп только ухудшил свои позиции в борьбе с внутриполитическими противниками.

«Этот шаг Трамп не в последнюю очередь предпринял из-за скандала с расследованием, он вне себя из-за этой истории, — считает Рогулёв. — Но попытка улучшить своё положение за счёт атаки на Сирию не сработала, наоборот, появились новые поводы для критики. Особенно, если ещё учесть стоимость запуска каждой крылатой ракеты — это колоссальные деньги».

По мнению Владимира Брутера,демократы используют эскалацию напряжённости в Сирии как новый повод для критики Трампа. Хотя американский президент считает, что его агрессивная внешнеполитическая линия докажет отсутствие каких бы то ни было связей с российским правительством, он ошибается, уверен эксперт.

«Внутриполитическая ситуация в США остается напряжённой, и будет такой вплоть до выборов в конгресс и сенат. Действия, предпринятые Трампом сегодня, не имели никакого смысла, но были осуществлены на фоне множества пафосных и громких заявлений. Естественно, подобная тактика будет порождать внутри США новые конфликты и разделительные линии между демократами и республиканцами», — подвёл итог Брутер.