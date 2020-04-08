Авиация ВКС России в вероятном противостоянии с турецкими «Hawk XXI». Обоснован ли пафос украинских СМИ? • 238 • Аналитика

Как известно, опубликованная двумя неделями ранее турецким информационным агентством IHA («Ихлас») фотография развёрнутого на турецко-сирийской границе (в нескольких километрах от северной границы «Большого Идлиба») зенитно-ракетного дивизиона «Hawk XXI» в одночасье стала предметом всеобщего восхищения и пафосных комментариев в украинском медиапространстве, побудив журналистов небезызвестного информационного издания «Диалог.ua» к подготовке короткой аналитической заметки «Турция развернула на границе с Сирией сверхмощные ЗРК «Hawk XXI», способные достать российскую авиацию».



От грёз к реальности

Технологические недостатки радиолокационной архитектуры обновлённых войсковых ЗРК «Hawk XXI». В чём просчитались украинские псевдоэксперты?







Бесспорно, учитывая продолжающуюся вопреки сочинским договорённостям активную подготовку оборонного ведомства и Генштаба ВС Турции к очередному эскалационному витку на идлибском театре военных действий, предусматривающему осуществление успешного контрнаступательного броска подразделений регулярной турецкой армии и формирований исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» в направлении ранее утерянных стратегически важных населённых пунктов Серакиб, Маарат эн-Нуман и автомагистрали М5, истеричное ликование политически ангажированных украинских масс-медиа в связи с появлением усовершенствованного «Hawk XXI» близ «идлибского гадюшника» обоснованно.



Ведь, приняв во внимание трагическую ситуацию с заблаговременно спланированным перехватом российского фронтового бомбардировщика Су-24М ракетой ближнего воздушного боя AIM-9X Block II ВВС Турции, нетрудно прийти к мнению о том, что обладающий дальностью действия порядка 45 км и высотой перехватываемых целей в 20 км турецкий ЗРК «Hawk XXI» вполне может быть задействован в противодействии тактической авиации Воздушно-космических сил России и Военно-воздушных сил Сирии, осуществляющей авиационную поддержку удерживающих оборону подразделений 4-й механизированной дивизии и 25-й дивизии СпН Сирийской арабской армии.



Между тем, оперируя лишь двумя основными (вышеперечисленными) параметрами комплекса «Hawk XXI», псевдоэксперты «Диалога» предоставили рядовой украинской аудитории необъективный прогноз сценария вероятного столкновения многоцелевых истребителей ВКС России и ВВС Сирии с батареей обновлённого турецкого «Хока».



В частности, даже несмотря на возможность оснащения обновлённого ЗРК «Hawk XXI» более совершенным всеракурсным радаром подсвета и наведения AN/MPQ-61 HIPIR c расширенной угломестной зоной сканирования, обеспечивающей работу по малоразмерным целям на высотах 25—30 м, а также на факт развёртывания турецкой батареи ЗРК «Hawk XXI» на возвышенности высотой в несколько десятков метров (судя по фотографии, опубликованной журналистами агентства «Ихлас»), обеспечивающей радару подсвета AN/MPQ-61 дальность радиогоризонта в 45—55 км, шанс на сохранение боевой устойчивости у данного комплекса будет ничтожно мал. Почему?



Применение в радиоэлектронной архитектуре радаров AN/MPQ-61HIPIR устаревших спаренных параболических антенных решеток Х-диапазона (аналогичных используемым в ранних РПНах AN/MPQ-46), предназначенных для подсвета целей полуактивным РГСН зенитных ракет MIM-23K/J и передачи дополнительных команд радиокоррекции на БЦВМ управления аэродинамическими рулями, сохранило целевую канальность одного ЗРК «Hawk XXI» на прежнем уровне – одной перехватываемой цели.



Как известно, в случае вероятного применения многоцелевыми истребителями-бомбардировщиками Су-34 ВКС России 3,5-, 4-маховых противорадиолокационных ракет Х-58У, либо 2,2-маховых многоцелевых тактических ракет семейства Х-38МТЭ/МАЭ, одноканальные ЗРК «Hawk XXI» в миг превратятся в горы бесполезного металлолома, равно как и в случае встречи с сирийскими Су-24М, оснащёнными противорадиолокационными ракетами Х-25МПУ. И это не говоря уже о крайне низком уровне помехозащищённости приёмных трактов параболических антенн радаров HIPIR, практически неспособных противодействовать помеховому воздействию со стороны контейнерных комплексов РЭБ семейства «Хибины». Как известно, опубликованная двумя неделями ранее турецким информационным агентством IHA («Ихлас») фотография развёрнутого на турецко-сирийской границе (в нескольких километрах от северной границы «Большого Идлиба») зенитно-ракетного дивизиона «Hawk XXI» в одночасье стала предметом всеобщего восхищения и пафосных комментариев в украинском медиапространстве, побудив журналистов небезызвестного информационного издания «Диалог.ua» к подготовке короткой аналитической заметки «Турция развернула на границе с Сирией сверхмощные ЗРК «Hawk XXI», способные достать российскую авиацию».Технологические недостатки радиолокационной архитектуры обновлённых войсковых ЗРК «Hawk XXI». В чём просчитались украинские псевдоэксперты?Бесспорно, учитывая продолжающуюся вопреки сочинским договорённостям активную подготовку оборонного ведомства и Генштаба ВС Турции к очередному эскалационному витку на идлибском театре военных действий, предусматривающему осуществление успешного контрнаступательного броска подразделений регулярной турецкой армии и формирований исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» в направлении ранее утерянных стратегически важных населённых пунктов Серакиб, Маарат эн-Нуман и автомагистрали М5, истеричное ликование политически ангажированных украинских масс-медиа в связи с появлением усовершенствованного «Hawk XXI» близ «идлибского гадюшника» обоснованно.Ведь, приняв во внимание трагическую ситуацию с заблаговременно спланированным перехватом российского фронтового бомбардировщика Су-24М ракетой ближнего воздушного боя AIM-9X Block II ВВС Турции, нетрудно прийти к мнению о том, что обладающий дальностью действия порядка 45 км и высотой перехватываемых целей в 20 км турецкий ЗРК «Hawk XXI» вполне может быть задействован в противодействии тактической авиации Воздушно-космических сил России и Военно-воздушных сил Сирии, осуществляющей авиационную поддержку удерживающих оборону подразделений 4-й механизированной дивизии и 25-й дивизии СпН Сирийской арабской армии.Между тем, оперируя лишь двумя основными (вышеперечисленными) параметрами комплекса «Hawk XXI», псевдоэксперты «Диалога» предоставили рядовой украинской аудитории необъективный прогноз сценария вероятного столкновения многоцелевых истребителей ВКС России и ВВС Сирии с батареей обновлённого турецкого «Хока».В частности, даже несмотря на возможность оснащения обновлённого ЗРК «Hawk XXI» более совершенным всеракурсным радаром подсвета и наведения AN/MPQ-61 HIPIR c расширенной угломестной зоной сканирования, обеспечивающей работу по малоразмерным целям на высотах 25—30 м, а также на факт развёртывания турецкой батареи ЗРК «Hawk XXI» на возвышенности высотой в несколько десятков метров (судя по фотографии, опубликованной журналистами агентства «Ихлас»), обеспечивающей радару подсвета AN/MPQ-61 дальность радиогоризонта в 45—55 км, шанс на сохранение боевой устойчивости у данного комплекса будет ничтожно мал. Почему?Применение в радиоэлектронной архитектуре радаров AN/MPQ-61HIPIR устаревших спаренных параболических антенных решеток Х-диапазона (аналогичных используемым в ранних РПНах AN/MPQ-46), предназначенных для подсвета целей полуактивным РГСН зенитных ракет MIM-23K/J и передачи дополнительных команд радиокоррекции на БЦВМ управления аэродинамическими рулями, сохранило целевую канальность одного ЗРК «Hawk XXI» на прежнем уровне – одной перехватываемой цели.Как известно, в случае вероятного применения многоцелевыми истребителями-бомбардировщиками Су-34 ВКС России 3,5-, 4-маховых противорадиолокационных ракет Х-58У, либо 2,2-маховых многоцелевых тактических ракет семейства Х-38МТЭ/МАЭ, одноканальные ЗРК «Hawk XXI» в миг превратятся в горы бесполезного металлолома, равно как и в случае встречи с сирийскими Су-24М, оснащёнными противорадиолокационными ракетами Х-25МПУ. И это не говоря уже о крайне низком уровне помехозащищённости приёмных трактов параболических антенн радаров HIPIR, практически неспособных противодействовать помеховому воздействию со стороны контейнерных комплексов РЭБ семейства «Хибины». Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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