Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинский журналист пытался угрожать Путину лично. Не получилось
Угрожавший Путину украинский журналист обиделся и сорвался на Шойгу
F-16 начали охоту на "российские" МиГ-29 в Ливии? Всех свели с ума спу...
Крылатую фразу года сказал Путин. "Чуть длиннее, чем у Лаврова, но..."
Главная / Украина

Авиация США начнёт базирование на Украине «для защиты»

20 декабря 2020, 01:10  •  41 • Украина

После того, как оставшиеся с советских времен украинские военные самолеты отслужат свой срок, и страна останется без собственной боевой авиации, она может попросить «дежурить» в своем небе представителей стран НАТО.

Об этом в эфире интернет-канала «Милитарный портал» заявили участники круглого стола.

«Мы можем вообще каким-то гибридным путем пойти. Например, взять и дать разрешение на временное пребывание тут какого-то крыла американских воздушных сил. А наши просто будут учиться», – заявил пропагандист «5 канала» Петра Порошенко Александр Аргат.

Главред издания «Militaryaviation» Денис Томенчук назвал это самым печальным итогом развития украинских ВВС.

«По этому вопросу самый грустный вариант нашего развития – это когда у нас не останется боевой авиации, мы будем просить страны НАТО проводить воздушные полицейские миссии, как это в странах Балтии. Когда у нас будут дежурить румыны, поляки, канадцы, американцы, французы, как в странах Балтии», – отметил Томенчук.

А главред «Милитарного портала» Тарас Чмут, наоборот, посчитал это гарантией того, что Россия не зайдет в украинское небо, если там будут дежурить самолеты НАТО:

«А, может быть, это, конечно неприятно осознавать, что вы такая бедная и недалекая страна, которая потеряла большой потенциал и не может себя защитить. Но, с другой стороны, вряд ли у России появится желание атаковать Украину, когда британские, американские, канадские и, например, португальские и испанские самолеты, расположены в Одессе, Днепре и в Василькове».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



41
Источник
Похожие новости
18 декабря 2020, 20:45
Порошенко и Зеленский угодили в ловушку. Украине грозит самораспад и уничтожение
19 декабря 2020, 00:25
Харькову капец, соратники Кернеса легли под Авакова – Монтян
19 декабря 2020, 05:55
«Крым превращают в ядерный полуостров» – Украина и Турция собрали заседание
19 декабря 2020, 21:30
Крысы испугались? Украинская власть спешно уничтожает всю документацию по Донбассу
19 декабря 2020, 19:40
Зеленский станет последним президентом Украины
19 декабря 2020, 16:55
Политолог объяснил ФАН, почему Запад не хочет признавать Крым частью России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 декабря 2020, 04:45
Признает ли Россия Байдена президентом США? Глава МИД Лавров дал чёткий ответ
18 декабря 2020, 07:00
Угрожавший Путину украинский журналист обиделся и сорвался на Шойгу
14 декабря 2020, 09:30
Правительство просит запастись едой: договориться с Европой не удалось
15 декабря 2020, 04:45
Пророк с форума: Бунты в США предсказал Джон Тайтор, теперь Штаты в ожидании "молниеносного удара"
17 декабря 2020, 06:15
Киев ударит под Новый Год
19 декабря 2020, 00:25
Харькову капец, соратники Кернеса легли под Авакова – Монтян
17 декабря 2020, 23:40
Проигравший Запад быстро перекрасился: Как российская вакцина из "яда" превратилась в "спасение"?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.