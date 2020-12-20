Авиация США начнёт базирование на Украине «для защиты»

После того, как оставшиеся с советских времен украинские военные самолеты отслужат свой срок, и страна останется без собственной боевой авиации, она может попросить «дежурить» в своем небе представителей стран НАТО.Об этом в эфире интернет-канала «Милитарный портал» заявили участники круглого стола.«Мы можем вообще каким-то гибридным путем пойти. Например, взять и дать разрешение на временное пребывание тут какого-то крыла американских воздушных сил. А наши просто будут учиться», – заявил пропагандист «5 канала» Петра Порошенко Александр Аргат.Главред издания «Militaryaviation» Денис Томенчук назвал это самым печальным итогом развития украинских ВВС.«По этому вопросу самый грустный вариант нашего развития – это когда у нас не останется боевой авиации, мы будем просить страны НАТО проводить воздушные полицейские миссии, как это в странах Балтии. Когда у нас будут дежурить румыны, поляки, канадцы, американцы, французы, как в странах Балтии», – отметил Томенчук.А главред «Милитарного портала» Тарас Чмут, наоборот, посчитал это гарантией того, что Россия не зайдет в украинское небо, если там будут дежурить самолеты НАТО:«А, может быть, это, конечно неприятно осознавать, что вы такая бедная и недалекая страна, которая потеряла большой потенциал и не может себя защитить. Но, с другой стороны, вряд ли у России появится желание атаковать Украину, когда британские, американские, канадские и, например, португальские и испанские самолеты, расположены в Одессе, Днепре и в Василькове».