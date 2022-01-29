Авиация НАТО утюжит линию фронта с Донбассом. В ожидании приказа?

Ополченцы Донбасса обращают внимание на активные полёты самолётов-разведчиков НАТО.

Авторы страницы "Союз Добровольцев Донбасса" во "ВКонтакте" указывают, как активно действует авиация НАТО в последние дни над Украиной. По данным специалистов, в небе над Украиной в последние дни активно действует увеличенное число БПЛА RQ4, в том числе новейшая модель "Феникс".

Основное внимание самолёты-разведчики НАТО и США уделяют слежению за границей Украины и России, а также тщательно утюжат линию фронта с ЛДНР. Также беспилотники постоянно облетают линию Брянск - Орёл - Курск - Белгород.

Большие пилотируемые самолёты-шпионы стран НАТО постоянно замечают рядом с Калининградом, в который передислоцированы дополнительные самолёты ВВС России. Также отслеживается ситуация в Белоруссии. На Чёрном море по всему периметру тщательно осматривается Крым, менее внимательно - Краснодар и СКФО.

Авторы отмечают, что военно-транспортная авиация НАТО почему-то стала летать не только в Киев, но и во Львов. Средний уровень активности около Сирии.