Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Москва поддержит решение Киева о восстановлении прямого авиасообщения между Украиной и Россией. Оно было прекращено в 2015 году по инициативе украинской стороны.

Заявление прозвучало на фоне недавних слов президента Украины Владимира Зеленского, который выразил сильное удивление по поводу того, что его страна прекратила прямое авиасообщение с Россией. Украинский лидер отметил, что из-за этого банкротятся украинские компании.

"Когда Киев принял это решение, мы тоже считали, что это было более чем странно... Киев выстрелил себе в ногу", - сказала Матвиенко на встрече с журналистами.

Она подчеркнула, что Россия будет только приветствовать восстановление прямого авиасообщения с Украиной.

Напомним, что разрыв авиасообщения произошёл в 2015 году в рамках антироссийской политики Киева. При этом железнодорожное сообщение сохранилось, хотя экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян неоднократно предлагал полный разрыв любого транспортного сообщения с Россией.