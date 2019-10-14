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Авиасообщение между Украиной и Россией восстановят? В Москве поддержали инициативу Зеленского
14 октября 2019, 22:09 • 32 • Политика
Россия поддержит решение Украины восстановить авиасообщение, объявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Ранее об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Москва поддержит решение Киева о восстановлении прямого авиасообщения между Украиной и Россией. Оно было прекращено в 2015 году по инициативе украинской стороны.
Заявление прозвучало на фоне недавних слов президента Украины Владимира Зеленского, который выразил сильное удивление по поводу того, что его страна прекратила прямое авиасообщение с Россией. Украинский лидер отметил, что из-за этого банкротятся украинские компании.
Она подчеркнула, что Россия будет только приветствовать восстановление прямого авиасообщения с Украиной.
Напомним, что разрыв авиасообщения произошёл в 2015 году в рамках антироссийской политики Киева. При этом железнодорожное сообщение сохранилось, хотя экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян неоднократно предлагал полный разрыв любого транспортного сообщения с Россией.
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