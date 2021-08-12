Авиашпионы НАТО в три раза чаще стали встречаться у границ России - Минобороны

Авиашпионы НАТО в три раза чаще стали появляться у границ России, говорят в Минобороны. Россия 15 раз поднимала истребители в воздух для сопровождения.

Об этом рассказал командующий армией ВВС и ПВО Южного военного округа Николай Гостев. По его словам, активность воздушных сил НАТО в акватории Чёрного моря серьёзно возросла. Разведка альянса испытывает к пограничным территориям России "неподдельный интерес".

Если в 2019 году самолёты-разведчики НАТО 270 раз подлетали к границе России в районе Чёрного моря, то в 2020 году таких полётов было уже 530, а за неполный 2021-й - 560. Россия с начала года 15 раз поднимала истребители для сопровождения иностранных военных самолётов.

Ни один их пролёт не остаётся незамеченным, средства противовоздушной обороны объединения круглосуточно следят за такими полётами, мы своевременно на них реагируем,

- подчеркнул Гостев в интервью газете "Военный вестник юга России".

Отметим, что чаще всего к границам России подлетают самолёты ВВС США и Великобритании. Страны НАТО также активно используют ВМС в Чёрном море. В июне британский эсминец вторгся в русские воды и попытался приблизиться к Крыму, но быстро сменил курс, когда военные России осуществили предупредительное бомбометание.