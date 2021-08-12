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Авиашпионы НАТО в три раза чаще стали встречаться у границ России - Минобороны
12 августа 2021, 03:26 • 48 • Политика
Авиашпионы НАТО в три раза чаще стали появляться у границ России, говорят в Минобороны. Россия 15 раз поднимала истребители в воздух для сопровождения.
Об этом рассказал командующий армией ВВС и ПВО Южного военного округа Николай Гостев. По его словам, активность воздушных сил НАТО в акватории Чёрного моря серьёзно возросла. Разведка альянса испытывает к пограничным территориям России "неподдельный интерес".
Если в 2019 году самолёты-разведчики НАТО 270 раз подлетали к границе России в районе Чёрного моря, то в 2020 году таких полётов было уже 530, а за неполный 2021-й - 560. Россия с начала года 15 раз поднимала истребители для сопровождения иностранных военных самолётов.
- подчеркнул Гостев в интервью газете "Военный вестник юга России".
Отметим, что чаще всего к границам России подлетают самолёты ВВС США и Великобритании. Страны НАТО также активно используют ВМС в Чёрном море. В июне британский эсминец вторгся в русские воды и попытался приблизиться к Крыму, но быстро сменил курс, когда военные России осуществили предупредительное бомбометание.
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