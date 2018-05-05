Авианосцы США в Сирии бьют по Асаду и России

Победитель Исламского государства* дает понять, что на самом деле он не победитель. Речь о Дональде Трампе, который говорил, что ИГ уже побеждено им. Оказалось, что Соединенным Штатам требуется еще как минимум одна крупная операция против террористов в сирийском государстве. И сейчас к этому делу приступила авианосная группа ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн». Несмотря на то, что операция была начата недавно, американцы уже успели нанести несколько ударов по сирийским районам, которые, по всей видимости, до сих пор находятся под контролем боевиков. Во всяком случае, ни Дамаск, ни Иран, ни РФ не сообщали о каком-нибудь обстреле территорий, за которые они ответственны. И это выглядит довольно странно.

Дело в том, что Исламское государство действительно уже почти стало прошлым. Сирийская арабская армия провела зачистку большинства провинций, а Хасаку, Ракку, восточный Дэйр-эз-Зор и северное Алеппо освобождали курды. В итоге от Исламского государства почти ничего не осталось, кроме безжизненных пустынных районов на востоке государства и небольшого участка на одном из берегов Евфрата. Сложно сказать, сколько террористов там находится, но можно быть уверенным, что больших сил там точно нет. Отсюда-то и возникает вопрос — зачем США привлекли к процессу уничтожения кучки головорезов целую авианесущую группировку? С этой проблемой за них могли без особых проблем разобраться какие-нибудь местные подконтрольные им силы.

Да, пожалуй, курды без особых проблем разобрались бы с горсткой своих врагов. Удивительно, почему они до сих пор этого не сделали, хотя у них была масса возможностей после того, как их соперничеству с Дамаском за контроль над провинцией Дэйр-эз-Зор был положен конец. Видимо, дело в большой политике — США просто-напросто этого не хотели. Да, для них будет не совсем выгодно, если в Сирии вдруг исчезнут все неугодные им террористы (важно отличать угодных США террористов и неугодных — авт.). Тогда возникнет много вопросов по поводу их военного присутствия в арабской республике, а любую операцию обязательно надо анонсировать — против кого она и зачем.

Вряд ли Трамп так легко сможет объявить, что его корабли идут к сирийским берегам, чтобы уничтожить Асада и его последователей, имей он даже такие намерения. Это положение имеет отношение к классической теории игр, когда абсолютное уничтожение противника создает перед победителем большие проблемы. В общем, очевидно, что реальные цели США масштабнее заявленных.

Российский политолог и востоковед Каринэ Геворгян полагает, что эта операция США анонсирует закрепление США в Сирии, то есть слова Трампа о выводе войск вряд ли в ближайшем будущем будут подтверждены делами.

— Эту ситуацию можно назвать отчасти коммерческой сделкой. США ранее обращались к различным странам региона с предложение финансировать присутствие американских сил. Если саудовцы и прочие хотят, чтобы США и дальше присутствовали в регионе и участвовали в этой войне, при этом сдерживая Иран, то им придется платить. Таковы условия Вашингтона, и, похоже, они были приняты местными государствами. И скорее всего, спонсором выступил именно Эр-Рияд. Кстати, эта военная операция с обстрелом Дамаска была направлена на то, чтобы окончательно убедить саудовцев заплатить. Так что это похоже на коммерческий проект.

«СП»: — Но против кого на самом деле будет направлена операция США?

— Цели, конечно, самые разнообразные. В военном плане операция будет направлена против Исламского государства. В политическом плане — США утверждают свое присутствие в Сирии, и дают понять России и Ирану, что они будут с ними бороться за доминирование в стране, в регионе.

Турецкий эксперт Эндер Имрек видит в действиях США логическое продолжение программы по противодействию Российской Федерации на Ближнем Востоке.

— Для США присутствие России в Сирии стало большой проблемой. Это значит, что первоначальный план по поддержке оппозиции и смещению Башара Асада не сработал. И очевидно, что эти цели до сих пор в приоритете, но их реализация будет достигнута другим путем. У берегов Сирии теперь находится авианосная группа, которая в случае необходимости сможет нанести удары практически в любой части Сирии. То есть США могут даже не подключать своих союзников и не использовать территории соседних с Сирией государств. В случае необходимости этих сил будет достаточно, чтобы нанести огромный ущерб любому противнику. Да, присутствие этой группы будет весомым аргументом в спорах с Россией и Ираном. А Башару Асаду теперь надо сильно переживать по поводу химических атак. И будет совершенно неважно, кто на самом деле использует зарин или хлор. Обвинят его, и это может привести к еще более мощной атаке. В этом смысле авианосную группу США можно назвать средством контроля Асада и средством сдерживания России.

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*"Исламское государство" (ИГИЛ) — террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.