Авианосцы и «Томагавки» против «Бастиона» и «Калибров». Чем Россия может ответить на ракетный удар США по Сирии

На этой неделе, не дожидаясь результатов дипломатических переговоров, резолюций совета безопасности ООН и исследований Организации по запрету химического оружия, Вашингтон направил в Средиземное море 8-ю ударную авианосную группу. В Пентагоне заверяют, что поход плановый, направленный на улучшение взаимодействия с союзниками, а также на ротацию сил. Но на фоне воинственной риторики Дональда Трампа это объяснение выглядит не очень убедительным. Потому что со стороны это смотрится как развертывание ударной группировки в Средиземноморье. Тем более, что к берегам Сирии уже подошли эсминцы «Дональд Кук» и «Портер», несущие на борты в общей сложности около сотни «Томагавков». Какие силы будут противостоят Сирии (а значит и России), если горячие головы не охладят свой воинственный пыл. И все-таки решат ударить по сирийским объектам.

8-ю ударную авианосную группу возглавляет авианосец «Гарри Трумэн», а это уже более 30 бомбардировщиков, около 20 истребителей, противолодочные самолеты и вертолеты, самолеты разведчики... Его сопровождают до шести эсминцев класса «Арли Берк», вооруженные все теми же «Томагавкакми» - еще около 300 ракет на всех. А добавьте еще ракетный крейсер «Нормандия», ближе к Сирии к ним присоединятся еще два эсминца, один американский и один немецкий фрегат «Гессен».

Американский авианосец "Гарри Трумэн".Фото: EAST NEWS

Не стоит забывать, что в Средиземном море на постоянной основе находится 6-й флот ВМС США. Это еще как минимум с десяток кораблей, среди которых есть и десантные. В составе нескольких оперативных групп флота - в том числе более тысячи морских пехотинцев с приданными танками, артиллерией и вертолетами. А также подводные лодки. В Персидском заливе дислоцируется 5 флот, который при необходимости также может подключиться к операции.

Присоединиться к ней могут и британские союзники США. На авиабазе ближайшего к Сирии острова Кипр базируются королевские истребители «Typhoon» и реактивные бомбардировщики «Tornado». Однако, как только дело запахло войной, в Лондоне о своем участии в военной операции заговорили осторожнее. Теперь на туманном Альбионе ждут 100-процентного подтверждения применения химоружия в Думе.

Свое желание поучаствовать в американской авантюре высказали также Франция и Саудовская Аравия. Турция и Ирак уже объявили, что готовы предоставить свое воздушное пространство для нанесения ударов по правительственным объектам Сирии.

Россия в свою очередь оставила за собой право сбивать ракеты американцев и наносить ответные удары, если их атаки заденут российских военнослужащих. А наши военные советники присутствуют почти во всех подразделениях сирийской армии.

В Средиземном море у нас постоянно присутствуют от 10 до 15 кораблей, среди которых корветы, малые ракетные корабли, большие противолодочные и два фрегата - «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен». На фрегатах «прописаны» вертолеты Ка-27, способные обнаруживать подводные лодки на глубине до 500 метров. И уничтожать их. Соотношение на море, конечно, не в пользу нас, однако в США отлично знают, что Россия способна наносить удары из акватории Каспийского моря.

С неба российские базы прикрывают лучшие в мире системы ПВО С-400. При этом доподлинно неизвестно, какие российские системы береговой охраны сейчас есть в Сирии. Возможно, и самые новейшие. В Сети появлялись кадры развертывания комплекса «Бастион», к примеру. В сирийских СМИ также публикуются фотографии истребителя-бомбардировщика Су-34 с ракетами Х-35 в небе над Средиземным морем. Эти ракеты способны потопить корабль водоизмещением до 5 тысяч тонн. По неподтвержденным сведениям, на аэродромы Ирана российские ВКС перебросили стратегические бомбардировщики Ту-22 и Ту-95. Впрочем, как показал опыт сирийской кампании, для поражения целей крылатыми ракетами им совсем необязательно появляться в зоне боевых действий.

Зенитная ракетная система С-400 на боевом дежурстве.Фото: Анна САДОВНИКОВА

Если в этой затянувшейся войне нервов не победит здравый смысл, но начнется война технологий. А в ней счет потерь пойдет не на единицы техники, а на миллиарды долларов. Трамп как бизнесмен должен это очень хорошо понимать.