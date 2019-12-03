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Авианосец на 10 самолётов: Военный эксперт назвал амбициозные проекты ВМФ, подходящие требованиям Путина

03 декабря 2019, 04:39  •  89 • Политика
Президент России Владимир Путин призвал нарастить боевые возможности ВМФ в ближайшие годы. "Это может быть авианосец на 10 самолётов, а может, полноценное авиационное крыло", - рассказал военный эксперт Виктор Блытов.
В Сочи президент России Владимир Путин в ходе очередного совещания по военной тематике поставил задачу в ближайшие годы активно наращивать боевые возможности Военно-морского флота РФ. Для выполнения каких задач это необходимо, рассказал Царьграду сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов.
В первую очередь он объяснил, что ВМФ нужен не только для войны, а прежде всего для обороны своей территории и решения политических задач. В качестве примера привел ситуацию в Анголе, когда появление российских крейсеров заставляло силы ЮАР откатываться от столицы страны даже без участия в бою.
"У нас есть геополитические задачи вне территории России и интересы? Есть. Они могут быть в Африке, могут быть в Азии, допустим. Как их решать без военно-морского флота? ...Значит, это должны быть такие корабли, которые способны решать эти задачи", - отметил Виктор Блытов в интервью Царьграду.
По мнению эксперта, России необходимы авианосцы. Они могут быть на 10 самолётов, а могут нести на себе и полноценное авиационное крыло. Но главное, они обязательно должны быть, уверен Виктор Блытов.
"Какие авианосцы, вопрос десятый. Это решать тем, кто решает политические вопросы. Это может быть авианосец на 10 самолётов, а может, полноценное авиационное крыло. Но что-то создавать надо", - подчеркнул он.

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