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Авианосец на 10 самолётов: Военный эксперт назвал амбициозные проекты ВМФ, подходящие требованиям Путина
03 декабря 2019, 04:39 • 89 • Политика
Президент России Владимир Путин призвал нарастить боевые возможности ВМФ в ближайшие годы. "Это может быть авианосец на 10 самолётов, а может, полноценное авиационное крыло", - рассказал военный эксперт Виктор Блытов.
В Сочи президент России Владимир Путин в ходе очередного совещания по военной тематике поставил задачу в ближайшие годы активно наращивать боевые возможности Военно-морского флота РФ. Для выполнения каких задач это необходимо, рассказал Царьграду сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов.
В первую очередь он объяснил, что ВМФ нужен не только для войны, а прежде всего для обороны своей территории и решения политических задач. В качестве примера привел ситуацию в Анголе, когда появление российских крейсеров заставляло силы ЮАР откатываться от столицы страны даже без участия в бою.
По мнению эксперта, России необходимы авианосцы. Они могут быть на 10 самолётов, а могут нести на себе и полноценное авиационное крыло. Но главное, они обязательно должны быть, уверен Виктор Блытов.
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